Marjanu Podobniku spodletel veliki preobrat

Potem ko člani novoizvoljenega sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v ponedeljek niso izvolili novega predsednika zbornice, ker sta kandidata dobila enako število glasov, pa je na današnjem glasovanju nekdanji poslanec SLS in kmet Roman Žveglič prejel štiri glasove več kot protikandidat, prvak SLS Marjan Podobnik. "Bojim se, da to ni najboljša popotnica za prihodnost slovenskih kmetov, kmetijstva in podeželja," je po glasovanju dejal Podobnik.

Kandidata sta članom sveta v torek predstavila svoja programa, nato pa na glasovanju prejela enako število glasov (27), zato so tega danes ponovili in Žveglič je premagal Podobnika, poroča Dnevnik.

"Člani Sveta so za predsednika KGZS izvolili Romana Žvegliča, saj so mu namenili 29 glasov, medtem ko je protikandidat Marjan Podobnik prejel 25 glasov. S tem so sedaj izvoljeni vsi organi KGZS, ki bodo svoje delo začeli z 2. novembrom," so sporočili s KGZS.

Člani Sveta so za predsednika KGZS izvolili Romana Žvegliča, saj so mu namenili 29 glasov. Foto: STA

Pričakovanja, da bo novi predsednik Podobnik, so bila velika

Pričakovanja, da bo predsednik postal Podobnik, so bila velika, saj je ljudska stranka prek kmečke zveze med vsemi na volitvah v začetku oktobra dobila največ mandatov.

A če bi se to zgodilo, bi bil to velik preobrat. Pred štirimi leti naj bi Podobnika namreč izključili iz SLS tudi zaradi tega, ker je na volitvah v kmetijsko gozdarsko zbornico preigral takrat vplivnega predsednika zadružne zveze Petra Vriska, za katerim je bil predsednik SLS Marko Zidanšek.

Stranka SLS sicer danes nima poslancev v državnem zboru, je pa močna lokalno in ima evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki je bil izvoljen iz skupne liste SDS in SLS.

Podobnik: Eden od razlogov verjetno program, ki predvideva korenite spremembe

Podobnik je o nekaterih razlogih "zakaj in kako so se skorajda vsi povezali proti zmagoviti listi Društva SKZ - Slovenska kmečka zveza", povedal že večkrat v preteklih dneh, zato, kot pravi, tega ni želel ponavljati, je pa dejal, da bi lahko bil eden od razlogov tudi njegov program, ki predvideva korenite spremembe, ki marsikomu niso po godu.

"Domnevam, da je bil verjetno eden od razlogov tudi ta, da sem zelo jasno povedal, da bi bil eden od prvih korakov vložitev predloga zakona. Po njem bi okoli 150.000 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih zdaj upravljajo Slovenski državni gozdovi (SiDG), razdelili v dolgoročni zakup kmetom v hribovsko-višinskih območjih. Na podoben način bi razdelili tudi okoli 25.000 hektarjev najboljše kmetijske zemlje, ki jo imajo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG RS) v zakupu tudi tajkuni, kot je na primer ukrajinski lastnik Perutnine Ptuj z okoli 5.000 hektarjev najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišč, in številni drugi," razmišlja Podobnik.

"Verjetno je relativno logično, da so tisti, ki imajo velik interes, da se tu nič ne spremeni, verjetno tudi v okviru svojih možnosti posredovali, da se na zbornici ne bi nič bistvenega spremenilo oziroma da se ne bi šlo v močne, korenite spremembe. Jaz sem zelo odkrito tudi javno predstavil svoj program, včeraj sem ga predstavil tudi na predstavitvi kandidatov in to je ena od možnosti, morda pa so tudi druge," meni.

Še naprej si bom kot predsednik Slovenske ljudske stranke in v okviru svojih zmožnosti prizadeval za izvajanje programa, ki sem ga predstavil ob svoji kandidaturi za predsednika KGZS.



Vsem želim vse dobro 2/2 — SLS (@strankaSLS) October 27, 2020

"Bojim se, da to ni najboljša popotnica za prihodnost"

Kot nam je v nadaljevanju pojasnil Podobnik, so nekateri nosilci list, ki zdaj sodelujejo v večinski koaliciji, ki je izvolila novega predsednika, pravzaprav ljudje, ki so javno izražali hudo nasprotovanje drug drugemu.

"Se pravi je bil tu zelo močan interes, predvsem da se prepreči uspeh zmagovite liste. To nekoliko spominja tudi na dogajanje na ravni, kako se je oblikovala vlada, kako se je skušalo izločiti zmagovito stranko in navadno to ni najboljše. Bojim se, da to ni najboljša popotnica za prihodnost slovenskih kmetov, kmetijstva in podeželja," je še dejal Podobnik.

Kot pravi, je predsedniku takoj čestital, mu zaželel uspešno delo in mu povedal, da si bo v okviru možnosti, ki jih ima, še naprej prizadeval za izvajanje programa, ki ga je predstavil ob predstavitvi svoje kandidature. "Odgovornost za prihodnost slovenskih kmetov, kmetijstva in podeželja pa je zdaj na drugih," je še zaključil Podobnik.

V ponedeljek v KGZS izvolili že vse druge funkcije

V ponedeljek so sicer izvolili tudi podpredsednika KGZS, in sicer sta to postala Marjan Golavšek in Janez Šimenc.

V upravni odbor zbornice so bili izvoljeni Luka Leskovec, David Štok, Robert Golc, Albin Oven, Franc Prelesnik, Vincenc Otoničar, Martina Janžekovič Legan, Martin Mavsar, Rok Sedminek, Anton Medved, Erna Skok, Matej Skrivarnik, Boris Gumilar, Jože Simončič, Rok Roblek, Primož Pevec in Peter Vrisk, ki je bil prvi predsednik zbornice.

Najvišji organ zbornice je sicer svet KGZS, ki je sestavljen iz voljenih predstavnikov fizičnih in pravnih oseb. Vodijo ga predsednik in dva podpredsednika, dosedanji predsednik je Cvetko Zupančič, podpredsednika pa Marjan Golavšek in Branko Tomažič.