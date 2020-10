Poslanci potrdili Podgorška za novega kmetijskega ministra

Poslanci so podprli kandidaturo Jožeta Podgorška za novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od 65 prisotnih poslancev je njegovo kandidaturo podprlo 48 poslancev, proti jih je glasovalo sedem. Podgorška, ki je bil pred prisego na funkcijo državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, so za ministra predlagali v stranki DeSUS.

Imenovanje Jožeta Podgorška za novega kmetijskega ministra je v današnjem glasovanju podprlo 48 poslancev. Poleg poslancev koalicijskih poslanskih skupin sta zanj glasovala še prisotna poslanca SNS in poslanec italijanske narodne skupnosti. Proti so glasovali poslanci Levice in en poslanec SD. Preostali poslanci SD niso glasovali, prav tako niso glasovali poslanci SAB in LMŠ.

Kot je po prisegi dejal Podgoršek, je pobudo DeSUS za kandidaturo sprejel z veliko mero strahospoštovanja do funkcije ministra. "Zaupane naloge bom opravljal z vso odgovornostjo. Upam, da bom uspel vsaj deloma upravičiti pričakovanja vas in deležnikov v verigi preskrbe s hrano," je poudaril novi kmetijski minister.

"Podpora Podgoršku je podpora slovenskemu kmetu in kmetijstvu"

Podgoršek ima po besedah Tomaža Lisca (SDS) dovolj izkušenj z vseh področij. S kmetijstvom je tesno povezan, glede na kompetence pa bi bil lahko minister v vsaki vladi ne glede na njeno politično usmeritev, je dejal Lisec: "Podpora Podgoršku je podpora slovenskemu kmetu in kmetijstvu, ki potrebuje podporo človeka, ki kmetijstvo pozna iz lastnih izkušenj." Povedal je, da jih v SDS posebej veseli, da je Podgoršek aktivno sodeloval pri pripravi protikoronskih zakonodajnih paketov.

Podgoršku so podporo odrekli v LMŠ in Levici, kjer pa so poudarili, da ne oporekajo njegovim kompetencam, temveč temu, da bi bil minister v vladi Janeza Janše. Foto: STA

Tudi Predrag Baković (SD) je pozdravil odločitev, da na položaj kmetijskega ministra imenujejo tako sposobno osebo. "Poleg tega Podgoršek ni nov obraz, ki ne bi poznal izzivov s področja kmetijstva v Sloveniji in Evropi," je dejal Baković. Mojca Žnidarič (SMC) je poudarila, da kmetijske politike predstavljajo temelj prehranske varnosti in gospodarske vitalnosti podeželja, zato pričakuje, da bo Podgoršek spodbujal dobre prakse. V SMC pozdravljajo predvsem njegova stališča glede nove zakonodaje s področja dobrobiti živali ter naklonjenost zakonski ureditvi pridelave in predelave konoplje.

Iva Dimic (NSi) je med izzivi slovenskega kmetijstva izpostavila predvsem staranje kmečkega prebivalstva. "Povečanje zanimanja za opravljanje kmetijske dejavnosti med mladimi pa je mogoče le, če jim zagotovimo, da bodo lahko z delom na kmetiji preživljali družine in imeli tudi nekaj prostega časa zanjo," je dejala Dimičeva. Prepričana je, da Podgoršek deli to stališče.

"Za uresničevanje ambicij Janeza Janše pripravljen zastaviti svoje ime"

Da je Podgoršek primeren kandidat, menijo tudi v stranki SAB. "Niste eden tistih, ki radi filozofirajo, temveč z vašim strokovnim znanjem stvari premikate na bolje. To ste v preteklosti večkrat dokazali," je dejal poslanec SAB Marko Bandelli. Poudaril je, da v SAB podpirajo kakovostne kandidate ne glede na njihovo strankarsko opredelitev. Podgorškovo znanje in izkušnje je izpostavil tudi poslanec DeSUS Branko Simonovič: "V tem turbulentnem času je zelo pomembno, da bo delo na ministrstvu potekalo čim bolj nemoteno."

Podgoršku pa svojih glasov niso namenili v LMŠ in Levici. Kot je pojasnila poslanka LMŠ Jerca Korče, Podgoršek vstopa v vlado, ki je ne podpirajo. "Svoje ime, preteklo delo in prehojeno profesionalno pot dajete v roke ekipi, ki iz dneva v dan dokazuje, da ni sposobna voditi države," je poudarila Korčetova.

Podgoršek izhaja iz tradicionalne kmečke družine in je tudi odraščal na domači kmetiji. Kot je poudaril na predstavitvi pred parlamentarnim odborom, je v kmetovanje vpet vse življenje, zato izzive, s katerimi se sooča kmetijski sektor, pozna iz prve roke. Foto: STA

Tudi poslanka Levice Violeta Tomić je poudarila, da Podgorškove kompetence niso vprašljive, problematičen pa je obet sodelovanja v trenutni vladi. "Težava ni Jože Podgoršek, težava je on kot minister v Janševi vladi, ki se je izkazala za eno najbolj koruptivnih in represivnih vlad v slovenski zgodovini," je dejala Tomićeva. Ker vlada odločitve sprejema z glasovanjem, je krivda na vseh ministrih, je dejala in Podgoršku očitala, da je pripravljen "za uresničevanje ambicij Janeza Janše zastaviti svoje ime".