Preobrat: Marjan Podobnik na vrh KGZ

Predsednik SLS Marjan Podobnik bo po volitvah sveta kmetijsko gozdarske zbornice najbrž postal predsednik kmetijsko gozdarske zbornice. To je velik preobrat. Pred štirimi leti so Podobnika izključili iz SLS tudi zaradi tega, ker je na volitvah v kmetijsko gozdarsko zbornico preigral takrat vplivnega predsednika zadružne zveze Petra Vriska, za katerim je bil predsednik SLS Marko Zidanšek.

Namesto Vriska je bil za predsednika takrat zaradi dogovorov Podobnika tudi s SDS izvoljen Cveto Zupančič, ki tudi spada k SLS. Marko Zidanšek je pozneje odstopil kot predsednik SLS zaradi poraza na volitvah v državni zbor, ko stranki ni uspelo doseči praga. Marjan Podobnik pa se je vrnil in bil izvoljen za predsednika ljudske stranke, ki jo je že vodil v času po osamosvojitvi, ko je bila to celo najmočnejša stranka na desnici, ki je z LDS Janeza Drnovška vladala državi med leti 1996 in 2000.

Na posnetku so že pokojni Janez Drnovšek, Marjan in Janez Podobnik iz časov, ko je bila SLS na vrhuncu moči:

Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

SLS danes nima poslancev v državnem zboru, je pa močna lokalno in ima evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki je bil izvoljen iz skupne liste SDS in SLS.

Vrisk na tokratnih volitvah v Celju v svet kmetijsko gozdarske zbornice niti ni bil izvoljen. Je pa to uspelo Marjanu Podobniku, ki je v Mariboru imel dva protikandidata: od 49 možnih je zbral 43 elektorskih glasov. V Mariborski enoti je bil izvoljen tudi nekdanji mariborski župan, danes pa državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler. Zdi se, da je k visokemu deležu, ki ga je Podobnik dosegel v mariboru, vplivala povezava Kangler Podobnik. Tudi Kanglerja so v času vstaj v Mariboru izključili iz stranke.

Foto: STA

Ljudska stranka je prek kmečke zveze med vsemi na volitvah včeraj dobila največ mandatov, zaradi tega je pričakovati, da bo Marjan Podobnik, ki so ga že predlagali za predsednika kmetijsko gozdarske zbornice, brez zapletov tudi izvoljen za predsednika.