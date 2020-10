Podgoršek prevzel posle na kmetijskem ministrstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: STA

Jože Podgoršek, ki ga je državni zbor v četrtek zvečer imenoval za novega kmetijskega ministra, je danes prevzel posle dozdajšnje ministrice Aleksandre Pivec. Med najpomembnejšimi nalogami na tem položaju je izpostavil tiste, ki so povezane s premagovanjem novega koronavirusa ter reformo skupne kmetijske politike.

Aleksandra Pivec se je ob primopredaji zahvalila vsem sodelavcem za sodelovanje in podporo, svojemu nasledniku pa zaželela veliko uspeha pri vodenju vsebinsko enega najbolj zahtevnih resorjev, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podgoršek kot najpomembnejšo nalogo izpostavil iskanje rešitev proti epidemiji

Podgoršek je izpostavil veliko odgovornost, ki jo prevzema. "Skrb za prehransko varnost, urejeno podeželje, varno hrano in naravne vire zahteva izjemno predanost delu, odgovornost, veliko naporov in dela sodelavcev," je dejal in obljubil, da se bo potrudil po najboljših močeh slediti pričakovanjem državljanov ter ciljem vlade na tem področju.

Predstavil je tudi program in naloge, ki jih vidi kot najpomembnejše za obdobje zaupanega mu mandata. "Epidemija covid-19 je spremenila svet, družba se mora prilagajati posledicam virusa, ki pustoši naokoli in ne izbira," je dejal in kot svojo najpomembnejšo nalogo izpostavil iskanje novih rešitev, da bomo skupaj premagali to težko obdobje smrtonosnega virusa.

Po poročanju STA je omenil tudi naloge na področju reforme skupne kmetijske politike, ukrepe za preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in odpravo zaraščanja, spremembe zemljiške zakonodaje z namenom izboljšanja zemljiške kmetijske politike ter nadaljevanje usklajevanja vsebin zakonov o kmetijstvu, o živinoreji ter o zaščiti živali. Kot zelo odgovorno nalogo je izpostavil še pripravo zakonske podlage za preprečevanje širjenja afriške prašičje kuge.

Glede živilskopredelovalnega sektorja meni, da morajo vsi deležniki dobiti svojo pozornost. Način delovanja zadružnega sistema se mu zdi potreben prenove, na področju gozdarstva pa želi povečati učinkovitost izvajanja javne službe zavoda za gozdove in aktivnejše gospodarjenje z gozdovi.

Pivčeva je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodila od septembra 2018, najprej v vladi Marjana Šarca, nato od marca 2020 v vladi Janeza Janše. Odstopila je v začetku oktobra, potem ko se je od začetka poletja spopadala z očitki zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob obiskih na Krasu in v Izoli, posledično pa izgubila zaupanje pri poslancih stranke DeSUS, ki jo je takrat vodila.