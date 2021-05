Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrhu še naprej ostaja SDS, na drugem mestu SD vse bolj beži preostalim strankam opozicije, kaže raziskava Mediane za Delo. Na tretjem mestu je Levica prehitela LMŠ. Za razliko od zadnjih volitev bi tokrat mesta v 90-članskem parlamentu zasedla SLS, ki jo vodi Marjan Podobnik. Namerili so jih 4,6 odstotka podpore, kar je največ v zadnjih treh letih. Na volitvah 2018 so sicer dobili 2,6 odstotka glasov.

Največji koalicijski stranki SDS je najnovejša raziskava Mediane ob upoštevanju samo opredeljenih sodelujočih namerila za 2,7 odstotne točke višjo podporo kot pred mesecem dni. Takrat je bilo njihovo vodstvo najmanj udobno od volitev leta 2018, saj so imeli pred drugo SD Tanje Fajon le 4,9 odstotne točke prednosti. Tokratna meritev jim prinaša osem odstotnih točk prednosti.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Mesec pred Šarcem

Na drugi strani je SD povečala prednost pred svojimi zasledovalkami iz opozicije. Čeprav je njihova podpora nižja kot pred mesecem dni, so od zadnje raziskave POP TV pred 14 dnevi v primerjavi s tekmeci povečali prednost. Ta je zdaj "debela" sedem odstotnih točk pred Levico, ki je na tretjem mestu po mesecu dni znova prehitela LMŠ Marjana Šarca. Pred njo je bila nazadnje ravno ob preteklem merjenju Mediane za Delo 12. aprila.

LMŠ in NSi padata

LMŠ je podpora padla še pri tretjem merjenju zapored. Če je bila ob zadnjem merjenju Parsifala za Novo24 manj kot odstotno točko za SD, je njena trenutna podpora ob upoštevanih opredeljenih anketirancih 10,7 odstotka.

Podpora pada tudi koalicijski NSi. Od rekordnega rezultata 11,6 odstotka v anketi Večera 19. aprila, zdaj podpora stranki Mateja Tonina znaša 6,7 odstotka. Tik za petami ji je SAB Alenke Bratušek.

SLS Marjana Podobnika so namerili 4,6 odstotka podpore, kar je največ v zadnjih treh letih. Foto: STA

Jelinčič in DeSUS še vedno zunaj, čez prag SLS

Še naprej pod parlamentarnim pragom ostajajo SMC, ki ji je tokratna raziskava namerila 1,5 odstotka, DeSUS z 1,8 odstotka in SNS Zmaga Jelinčiča z 3,1 odstotka.

Bi pa za razliko od zadnjih volitev tokrat mesta v 90-članskem parlamentu zasedla SLS, ki jo vodi Marjan Podobnik. Namerili so jih 4,6 odstotka podpore, kar je največ v zadnjih treh letih. Na volitvah 2018 so sicer dobili 2,6 odstotka podpore.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.