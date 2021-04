Luka Mesec skoraj ujel Marjana Šarca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpora stranki premierja Janeza Janše je v primerjavi s preteklo anketo Mediane, ob preračunu na opredeljene anketirance, padla za 0,6 odstotne točke. Tudi glavni zasledovalki, stranki SD, je aprilska anketa namerila manj podpore kot marca.

Obe vodilni stranki sta ob primerjavi z Večerovo in Dnevnikovo raziskavo iz preteklega tedna dobili manjšo podporo. Pri SDS je ta razlika 2,6 odstotni točki, pri SD pa štiri odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Levica skoraj ujela LMŠ

Vodilnima strankama sledita LMŠ Marjana Šarca in Levica, ki sta praktično izenačeni. Če je nekdanji premier Šarec imel še pred slabim tednom zanesljivo prednost po raziskavi Parsifala, pa ga je zdaj Mesec povsem ujel. Stranki loči manj kot odstotek.

Padec NSi

Na petem mestu najdemo koalicijsko NSi, ki je v primerjavi z Večerovo in Dnevnikovo anketo doživela ogromen padec. Če ji je anketa Ninamedie pretekli ponedeljek med opredeljenimi anketiranci namerila 11,6-odstotno podporo, se je ta pri Mediani stopila na 7,9 odstotka.

Čuš pred SNS in DeSUS

Parlamentarni prag bi prestopila le še SAB Alenke Bratušek, pod njim pa bi ostale SNS Zmaga Jelinčiča in DeSUS, je pa obema strankama podpora zrasla, ter koalicijska SMC. Pred SNS in DeSUS bi skočili tudi Pirati (3,5 odstotka opredeljenih) in Zeleni Andreja Čuša (3,1 odstotka opredeljenih).

Največ vprašanih v anketi Mediane je še vedno neopredeljenih. Takšnih je več kot petina vprašanih (21,2 odstotka), vsak deseti (11,1 odstotka) ne bi izbral nobene obstoječe politične opcije, ostali niso želeli odgovoriti (1,5 odstotka).

V anketi je sodelovalo 714 vprašanih.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.