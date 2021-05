Po Novi24 raste SDS, po Dnevniku pa SD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade in SDS Janez Janša (levo) in predsednica SD Tanja Fajon

Predsednik vlade in SDS Janez Janša (levo) in predsednica SD Tanja Fajon Foto: STA

Po anketi, ki jo je agencija Ninamedia opravila za časnika Večer in Dnevnik, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 28,9 odstotka vprašanih. Na drugem mestu ji sledi SD Tanje Fajon s podporo 20,9 odstotka vprašanih, na tretjem pa LMŠ s 13,1-odstotno podporo. Medtem ko Ninamedia beleži rast podpore SD in upad podpore SDS, pa raziskava Parsifala beleži upad podpore SD in rast SDS.

Kot je razvidno s spodnje grafike, je v primerjavi z zadnjo anketo časnika Večer in Dnevnik izpred meseca dni podpora SDS upadla za 0,8 odstotne točke, tudi SD pa ima skoraj enako podporo, pridobila je 0,3 odstotne točke. Na tretjem mestu je še vedno LMŠ, ki pa ji je podpora upadla za 2,7 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Bratuškova ostaja v parlamentu

Na četrtem mestu je stranka Levica, zanjo bi glasovalo 11,7 odstotka opredeljenih volivcev, kar je slabo odstotno točko več kot mesec dni prej. Enako podporo kot levica ima NSi, ki je v mesecu dni pridobila le desetinko odstotne točke. Na šestem mestu je stranka Alenke Bratušek, ki ima 5,8-odstotno podporo oziroma 0,2 odstotne točke več kot mesec dni poprej.

Ninamedia in Parsifal, od kod razlike?

Kot smo že omenili zgoraj v članku, razlike med raziskavami posameznih agencij izhajajo predvsem iz različnih načinov zbiranja podatkov. Ker smo danes objavili tudi anketo agencije Parsifal za Novo24, je treba opozoriti na razlike med obema raziskavama. Medtem ko pri vrstnem redu strank med obema raziskavama ni posebnih razlik, pa so med izmerjeno podporo velike. Razlikujejo se tudi kazalniki, Ninamedia beleži rast podpore SD in upad SDS, medtem ko raziskava Parsifala beleži upad podpore SD in rast podpore SDS.

Ponekod v parlament SLS, drugje SAB

Medtem ko pri najvišje uvrščenih strankah razlika v merjenju javne podpore opredeljenih volivcev dosega okoli 10 odstotkov vse podpore, pa je zgodba zelo drugačna pri nižje uvrščenih strankah. Ninamedia je tako Luki Mescu in Levici izmerila 11,7-odstotno podporo, kar je za skoraj 50 odstotkov več, kot je izmeril Parsifal. Podobna zgodba je tudi z NSi, ki je po raziskavi Ninamedie izenačena z Levico.

SLS Marjana Podobnika, ki bi se glede na Parsifal uvrstila v parlament s šestodstotno podporo, pa je Ninamedia s 50-odstotno manjšo podporo uvrstila pod prag parlamenta. Podobna zgodba je s SAB. Parsifal jo uvršča na rep lestvice z 1,4-odstotno podporo, Ninamedia pa jo šteje tudi med prihodnje parlamentarne stranke s 5,8-odstotno podporo. Kar je štirikrat več, kot je izmeril Parsifal.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so glede na raziskavo Ninamedie pristale:

zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (trije odstotki),

parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (1,6 odstotka),

parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (en odstotek),

parlamentarna stranka DeSUS Brigite Čokl (0,8 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.