Najpogostejši razlog za neudeležbo na nedeljskem referendumu je bojkot oz. protest, kaže anketa Valicona. Ta razlog je navedlo 37,3 odstotka vprašanih, ki niso oddali svojega glasu. 60 odstotkov celotne volilne udeležbe so sicer predstavljali podporniki SDS, SLS, NSi in Demokratov. Udeležba je bila najvišja med podporniki SLS, in sicer 61-odstotna.

Ni jih zanimalo

Za tistimi, ki se nedeljskega referendumskega glasovanja o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke s področja umetnosti niso udeležili zaradi bojkota, sledijo tisti, ki jih tema ni zanimala ali se jim ni zdela pomembna. Tak razlog je izbralo 21,3 odstotka vprašanih.

Niso se mogli udeležiti

Tisti, ki se referenduma niso mogli udeležiti, je bilo 18,7 odstotka. Tistih, ki so kot možnost izbrali, da nimajo dovolj informacij o vsebini referenduma, 12,7 odstotka, takih, ki menijo, da njihova udeležba ne bi ničesar spremenila, pa 10,4 odstotka.

Ne zaupajo

Da se referenduma niso udeležili, ker ne zaupajo referendumski obliki odločanja oz. politiki na splošno, je odgovorilo 9,7 odstotka vprašanih. Pozabilo na referendum oz. zanj ni vedelo je 4,1 odstotka vprašanih, 5,3 odstotka je navedlo drug razlog, 4,4 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti. Anketirani so sicer lahko pri tem vprašanju izbrali več odgovorov.

Namerno neudeležbo so kot razlog najpogosteje navajali podporniki Levice (64 odstotkov), Gibanja Svoboda (59 odstotkov), SD in Piratov (49 odstotkov) ter Vesne (44 odstotkov), kažejo rezultati ankete.

Valicon pa je ob tem zbral tudi nekaj podatkov o volilni udeležbi.

Kaj pa udeleženci?

Rezultati kažejo, da so skupno 60 odstotkov udeležencev referenduma predstavljali podporniki SDS, SLS, Demokratov in NSi, med katerimi so podporniki SDS, predlagateljice referenduma, predstavljali 43 odstotkov vseh udeležencev.

SLS pred SDS

Udeležba je bila najvišja med podporniki SLS (61-odstotna), sledijo podporniki SDS (58-odstotna udeležba), Demokratov (47-odstotna udeležba) in NSi (37-odstotna udeležba).

Podporniki teh štirih strank so prispevali 70 odstotkov glasov proti, pri čemer prednjačijo podporniki SDS, ki so skupno prispevali 53 odstotkov vseh glasov proti. Dobro petino oz. 22 odstotkov glasov proti so prispevali podporniki manjših zunajparlamentarnih strank in neopredeljeni.

14 odstotkov udeležencev koalicijskih

Podporniki strank koalicije so predstavljali 14 odstotkov udeleženih. Med podporniki SD je volilna udeležba znašala 18 odstotkov, med podporniki Levice 13 odstotkov in med podporniki Svobode 10 odstotkov.

Osem odstotkov koalicijskih potegnilo z Janšo

Podporniki strank koalicije so skupno prispevali osem odstotkov glasov proti. Med podporniki SD, ki se ni pridružila pozivu k bojkotu, je proti zakonu glasovalo več kot 60 odstotkov podpornikov te stranke, ki so se udeležili referenduma.

Med neopredeljenimi je bila volilna udeležba 17-odstotna, ta skupina volivcev je sicer predstavljala šest odstotkov udeležencev referendumskega glasovanja.

Valicon je anketo preko spletnega panela anketirancev Jazvem.si izvajal po zaprtju volišč od 11. do 14. maja. V anketi je sodelovalo 2.205 vprašanih, na vprašanje o razlogih za neudeležbo je odgovarjalo 1.398 vprašanih.