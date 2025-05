Vrečko: Ljudje referenduma niso vzeli za svojega

Po zaprtju volišč je ministrica za kulturo Asta Vrečko povedala, da dan preživela na terenu in da se referenduma ni udeležila. Dejala pa je, da nizka udeležba kaže na to, da ljudje referenduma niso vzeli za svojega, torej se jim ni zdel legitimen.

Vrečko je še dodala, da je bila kampanja škodljiva za umetnice in umetnike, da je stranka SDS manipulirala. Povedala je še, da SDS ni uspelo mobilizirati ljudi proti vladi.

Člani Levice zbirajo na sedežu Levice na Prešernovi v Ljubljani. Ob ministrici je še nekaj podpornikov oziroma članov stranke, med njimi podpredsednik vlade in nekdanji koordinator stranke Luka Mesec.

"Večina državljanov je spregledala politično igro SDS"

V Gibanju Svoboda je za Siol.net Dejan Prem povedal: "Zahvalil bi se tistim, ki so ugotovili, da ta referendum ni bil potreben in se ga niso udeležili. Končni rezultat je popolnoma vseeno, kakšen bo. Dodatki za umetnike se bodo še naprej podeljevali." Sara Žibrat pa je dodala, da "vmesni rezultati kažejo, da je večina državljanov spregledala to politično igro SDS in se ni udeležila referenduma."

"S svojo volilno bazo smo izjemno dobro povezani. Kljub temu smo tistim, ki so se na nas obrnili, da bi šli na volitve, podprli in jim rekli da naj gredo," je na besede predsednika SD Matjaža Hana, da s pozivi k bojkotu lahko izgubiš volilno bazo za naslednje volitve, dejala Žibrat.

