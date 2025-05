Na posvetovalnih referendumih junija 2024 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 18.769 volivk in volivcev oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz državne volilne komisije. V vseh treh dnevih skupaj je glas na referendumih o evtanaziji, preferenčnem glasu in uporabi konoplje oddalo 58.981 volivcev oziroma 3,7 odstotka vseh volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba je bila 41,43 odstotka – glasovalo je več kot 70 tisoč ljudi.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 sta prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddala 15.202 volivca. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oziroma 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba je bila 41,83 odstotka – glasovalo je več kot 708 tisoč volivcev.