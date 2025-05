Sekretar Rusjan predlog SDS ocenjuje kot zavajanje

Kot je povedal Rusjan, je bil zakon iz leta 1974 vsaj na področju kulture odpravljen s sprejetjem novega zakona v DZ, a je stranka SDS njegovo uveljavitev zaustavila s pobudo za zakonodajni referendum.

Če bo na nedeljskem referendumu novi zakon padel, bo tako še naprej veljal zakon iz leta 1974, katerega razveljavitev zdaj predlaga SDS in ki poleg možnosti podelitve izjemnih pokojnin za kulturo pokriva tudi področje znanosti, je pojasnil. Poudaril je, da se SDS v svoji pobudi ne dotika veljavnega zakona, ki omogoča podelitev dodatka k pokojninam na področju športa. "S tem SDS kaže svojo lestvico vrednot, kako različno obravnava posameznike in področja, ki so enako pomembna za našo družbo in državo," je menil državni sekretar.

"Kultura in znanost za SDS manjvredni"

"Očitno imata kultura in znanost pri njih nižjo vrednost," je povedal Rusjan in dodal, da so "take obravnave kulture in umetnosti že vajeni", ko so v SDS pred začetkom in med kampanjo jasno povedali, "da za njih nekatera umetniška dela so in druga niso umetniška dela", kar kaže na to, da sta "kultura in umetnost za njih predvsem instrument za dosego političnih ciljev".

Kar je po Rusjanovih besedah "najbolj banalno" in kar kaže, da je "ta manever samo zavajanje in dejansko vzbujanje pozornosti v času tik pred koncem kampanje", pa je, da v skladu s 25. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi leto dni po razglasitvi rezultatov zakonodajnega referenduma DZ ne sme sprejeti zakona, ki "je vsebinsko enak in je v nasprotju z voljo volivcev".

Če bo SDS v nedeljo uspelo doseči kvorum in bo novi zakon padel, je jasna volja volivcev, da želijo, da ostane v veljavi zakon iz leta 1974, kar pomeni, da DZ v tem mandatu ne sme obravnavati predloga SDS, je še povedal državni sekretar.

SDS bi odpravila tudi zakon iz 1974

Predlagateljica referenduma in največja opozicijska stranka SDS je predlog za razveljavitev obstoječega zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ki je v veljavi od leta 1974, v parlamentarni postopek vložila v tednu pred referendumskim odločanjem o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Na vprašanje, kako komentirajo letak SDS v povezavi z nedeljskim referendumom, ki so ga volivci v nabiralnike prejeli te dni in na katerem so fotografije in izjave več javnih osebnosti, ki so uporabljene za namene njihove kampanje, je Rusjan delal, da "tu ni kaj komentirati". "Opravka imamo s kampanjo, ki je mejna, kjer se vedno hodi po robu," je povedal in dodal, da bi bilo za komentar treba "povprašati tiste, katerih izjave so bile zlorabljene".

Na vprašanje, kakšna so pričakovanja ministrstva glede referenduma, je državni sekretar povedal, da je kvorum "zelo težko doseči, to vemo iz preteklosti".