Volivci so v nabiralnike te dni prejeli letak SDS, prek katerega jih nagovarjajo, naj na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke glasujejo proti. Na letaku so fotografije in izjave več javnih osebnosti. A nekateri s tem niso bili seznanjeni in opozarjajo na zlorabo njihovega imena in izjav v politične namene. Med drugim je na letaku tudi izjava direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki je v zvezi z zlorabo njenega citata v politične namene podala izjavo za javnost.

"Moj citat iz leta 2023, ki je bil objavljen v letaku SDS in verjetno razposlan po vseh gospodinjstvih, je iztrgan iz konteksta in objavljen brez mojega dovoljenja. Objavljen je zato, ker manipulira z ljudmi. To ni referendum o položaju upokojencev, to ni referendum o statusu umetnikov. To je vprašanje ureditve nekega postopka in ta tehnikalija nima vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Kar SDS dela, pa je, da to tehnikalijo, to drobno podrobnost izkorišča za delitev ljudi v svojem boju za oblast," je v izjavi povedala Nika Kovač.

Dodala je, da je jezna, razočarana in prizadeta "predvsem zato, ker se na mojem hrbtu laže upokojencem, da je to referendum o tem, ali bodo oni živeli boljše ali slabše življenje. To je laž. Ampak ker pa Janša očitno ne more brez mene, pa imam vseeno za njega eno majhno sporočilo: Janša, če se slučajno kadarkoli odločiš, da boš namesto političnih manipulacij dejansko delal za dobro ljudi, smo mi v inštitutu vedno pripravljeni sodelovati pri projektih, ki krepijo socialno državo. Verjetno veš, kje lahko dobiš moj kontakt," je sklenila.

Kdo vse se je znašel na letakih SDS?

Stranka SDS je na letaku navedla razloge, zakaj na nedeljskem referendumu oddati glas proti. Prav tako so navedli argumente za in proti, ki so jih predstavili prek izjav in fotografij različnih posameznikov, večinoma politikov.

Na letaku so se z izjavami za glas za znašli predsednik vlade Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko, poslanka Svobode in predsednica odbora DZ za kulturo Sara Žibrat ter predstavnik Glasu ljudstva Jaša Jenull. Na drugi strani pa so z argumenti za odločitev proti predsednik SDS Janez Janša, predsednica kulturnega foruma SDS Ignacija Fridl Jarc, podjetnik Matej Goričan ter "upokojenka s 700 evri pokojnine".

Poleg tega so na letak nanizali različne izjave posameznikov, med katerimi se nekatere nanašajo na referendum, druge pa na slab položaj upokojencev. Med tistimi, katerih izjave so izbrali, je zaslediti tudi direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, nekdanjega ministra za kulturo in nekdanjega predsednika DZ iz vrst LDS Jožefa Školča, nekdanjega kohezijskega ministra in poslanca SAB Marka Bandellija, poslanko Svobode Almo Intihar, akademskega slikarja in prejemnika Prešernove nagrade Hermana Gvardjančiča.

Nika Kovač: Manipulacijo bomo ignorirali

"Nisem vedela, da bom na tem letaku," je za STA dejala Nika Kovač iz Inštituta 8. marec. Prav tako se o referendumu v inštitutu niso opredeljevali, zato informacije o njihovem stališču v stranki niso mogli dobiti.

Tega, ali bodo glede objave ukrepali, ni komentirala. Stranka SDS si namreč želi, da se o temi čim več govori, zato se je Kovač odločila, da bo "takšno politično manipulacijo za zdaj zavestno ignorirala". O zlorabi citata, ki ga je Kovač podala leta 2023 v neki drugi, z referendumom nepovezani izjavi, bodo danes ob 14.40 v inštitutu podali izjavo v Argentinskem parku v Ljubljani.

Tudi državnega svetnika in nekdanjega kulturnega ministra Jožefa Školča ni nihče prosil za soglasje k uporabi fotografije in izjave. "Ne sodelujem v kampanji na noben način," je dejal za STA. Referenduma ne podpira, se mu pa zdi, da je zakon o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke poln pomanjkljivosti.

SDS se brani, da gre za javne objave

Poslanec SDS Andrej Hoivik je danes na novinarska vprašanja, ali imajo privolitev posameznikov za navajanje in deljenje njihovih izjav, odvrnil, da gre za javno objavljene izjave, imajo pa privolitev umetnika Gvardjančiča.

Poudaril je še, da je tudi Inštitut 8. marec, ki je bil sicer dejaven tudi v nasprotovanju proti ukrepom tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše, na svoji spletni strani že dalj časa opozarjal na težave upokojencev in zbiral njihove zgodbe, zato da je sam pričakoval, da bodo glasni tudi ob zakonu, ki je predmet referendumskega odločanja. "Imajo dvojna merila, ko gre za njihove, so tiho, ko gre za nasprotnike, so zelo glasni," je komentiral Hoivik.

Še ta teden poteka kampanja pred nedeljskim referendumom o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, ki ga je pripravila vlada in je bil sprejet v DZ. Zakonodajni referendum je zahtevala SDS s podpisi volivcev.