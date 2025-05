Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je tretji dan predčasnega glasovanja na referendumu o dodatkih k pokojninam umetnikom udeležilo 7.279 volivcev oziroma 0,43 odstotka vseh volilnih upravičencev. Skupna udeležba v treh dneh predčasnega glasovanja je znašala 1,36 odstotka, na volišča je prišlo 23.102 volivcev. Gre za najslabšo udeležbo na predčasnem glasovanju v primerjavi z referendumi v letih 2024, 2022 in 2021.

Kaj kažejo primerjave?

Na posvetovalnih referendumih junija 2024 se je tretji dan predčasnega glasovanja udeležilo 19.631 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev), so v sporočilu spomnili na državni volilni komisiji (DVK). Skupna udeležba na predčasnem glasovanju je bistveno presegla tokratno in je znašala 3,7 odstotka (na volišča je prišlo 58.981 volivcev). Končna volilna udeležba na referendumih je bila 41,43 odstotka (na referendumu o evtanaziji je glasovalo 701.199 volivcev).

Jesenski referendumi leta 2022

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 se je tretji dan predčasnega glasovanja udeležilo 23.123 volivcev (1,36 odstotka volilnih upravičencev), navajajo na DVK. Tako je bila vse tri dni skupaj udeležba na predčasnem glasovanju podobna kot junija 2024 (66.341 volivcev oziroma 3,91 odstotka vseh), podobna oziroma nekoliko višja je bila tudi končna udeležba (708.701 volivcev oziroma 41,83 odstotka).

Referendum o vodah

Še višja je bila udeležba na zakonodajnem referendumu o vodah julija 2021. Takrat je predčasno skupaj glasovalo kar 84.196 volivcev (4,96 odstotka vseh). Zadnji dan predčasnega glasovanja je na volišča prišlo štirikrat več volivcev kot ta četrtek (29.376 volivcev oziroma 1,75 odstotka). Končna volilna udeležba je znašala 46,46 odstotka (789.192 volivcev).

Odločitev v nedeljo

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo od 7. do 19. ure na 2.978 rednih volišč in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča.