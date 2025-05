Hoivik: Danes so imeli volivci na referendumu priložnost, da rečejo ne

V SDS, ki je bila predlagateljica današnjega referenduma o dodatkih k pokojninam umetnikov, so po zaprtju volišč v pričakovanju podatkov o udeležbi. Poslanec SDS in prvi obraz kampanje največje opozicijske stranke Andrej Hoivik se je v izjavi zahvalil volivcem za udeležbo. Na vprašanje, ali jim bo uspelo doseči zavrnitveni kvorum oziroma nekaj več kot 338 tisoč volivcev, ki bodo glasovali proti, pa je Hoivik dejal le, da je prepričan, da bo velika večina glasov proti in da bo kvorum dosežen.

Poslanec SDS in prvi obraz kampanje največje opozicijske stranke Andrej Hoivik se je v izjavi zahvalil volivcem za udeležbo. "Po ustavi ima oblast ljudstva in danes je bila priložnost, da ljudstvo reče odločen ne privilegijem, ki jih podarja Golobova vlada in tudi odločen ne aroganci Golobove vlade, ki je želela uzakoniti privilegije v višini med 1200 in 2400 evrov za sto ali dvesto ljudi. Vlada bi morala delati za vse upokojence, kajti pomembna reforma glede pokojnin nas že čaka v parlamentu."

Na vprašanje, ali jim bo uspelo doseči zavrnitveni kvorum oziroma nekaj več kot 338 tisoč volivcev, ki bodo glasovali proti, je Hoivik dejal le, da je prepričan, da bo velika večina glasov proti. "Zagotovo sem prepričan, da so ljudje tekom kampanje spoznali, da Robert Golob in njegova vlada obdavčuje delovne ljudi, upokojence, nenazadnje tudi mlade. Danes so imeli volivci priložnost, da temu rečejo ne in da dajo zaušnico tudi njegovima koalicijskima partnerjema, predvsem stranki Levica," je poudaril poslanec SDS.

Člani SDS se zbirajo v štabu na sedežu stranke v Ljubljani, zaenkrat jih je tam le nekaj.

Kakšne bodo posledice, če SDS izgubi?

Na dodatno vprašanje glede kvoruma je Hoivik dejal, da je prepričan, da bo kvorum dosežen. Kakšno odgovornost bodo v SDS prevzeli, če bo zakon ostal v veljavi? "Kot sem dejal, zakon zagotovo ne bo obveljal, kajti sporočilo bo zelo jasno. Ali bo to doseženo s kvorumom, bo to seveda avtomatsko padejo ti dodatki. Kot pa sem dejal, sem optimist in zagotovo so ljudje spoznali v tem velikem številu, kot zdaj prihajajo številke, bo ta kvorum tudi dosežen."

Še pred zaprtjem volišč pa je predsednik SDS Janez Janša na omrežju X aktivno pozval volivce, naj izkoristijo zadnjo uro in oddajo svoj glas. Hoivik meni, da je bilo pozivanje ljudi k udeležbi, ne glede na to, ali so glasovali za ta zakon ali proti, modra odločitev kogarkoli.

Kaj je zavrnitveni kvorum?



V skladu z referendumsko zakonodajo mora za padec zakona proti glasovati nekaj manj kot 340 tisoč državljanov oz. 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Če torej na volišča pride 20 odstotkov volivcev in so med njimi tudi podporniki zakona, čeprav so v manjšini, bo zakon ostal v veljavi. Če pa opoziciji uspe na volišča pripeljati najmanj 340 tisoč nasprotnikov zakona, jih mora biti za padec zakona seveda več kot tistih, ki zakon podpirajo.