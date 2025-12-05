Začenja se v Kopru, Domžale se spopadajo z grozovitimi težavami

Danes se začenja zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Koprčani bodo na Bonifiki gostili Domžalčane, ki se otepajo grozovitih težav, zaradi katerih je pod vprašajem celo njihovo nadaljevanje nastopov v prvoligaški druščini. Maribor se lahko v soboto z zmago nad Aluminijem jesenskemu prvaku Celju približa na šest točk razlike, zaradi poškodb zdesetkano Rierovo četo pa dan pozneje čaka domača tekma s Primorjem. Radomlje bodo v soboto gostile Muro, v Stožicah pa se bosta na mestnem obračunu spopadla Bravo in Olimpija, po novem prvi favorit za osvojitev pokalne lovorike.

Petek, 5. december:

Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se bo začel danes ob 17.30 v Kopru. Tretjeuvrščeni kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), bodo skušali upravičiti vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam. Izbranci Zorana Zeljkovića bodo naleteli na tekmeca, ki po novem umiku morebitnega tujega vlagatelja doživlja silovite finančne težave.

Trener Kopra Zoran Zeljković lahko danes poglobi krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Statistika bo danes velika zaveznica Koprčanov, saj so dobili zadnjih šest medsebojnih tekem z Domžalčani. Razlika na omenjenih tekmah znaša kar 19:4 v korist primorskega prvoligaša, tako da velja pričakovati lepo število zadetkov tudi na današnjem srečanju.

Maribor bo v zadnjem jesenskem nastopu gostil sosede iz Kidričevega. Z zmago bi se Celjanom približal na –6. Foto: Jure Banfi

Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. Foto: Jure Banfi

1. SNL, 18. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica: