Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
5. 12. 2025,
14.06

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach 1. SNL NK Radomlje NK Primorje NK Olimpija NK Olimpija NK Mura NK Maribor NK Maribor NK Koper NK Domžale NK Celje NK Aluminij NK Bravo

Petek, 5. 12. 2025, 14.06

10 minut

1. SNL, 18. krog

Začenja se v Kopru, Domžale se spopadajo z grozovitimi težavami

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
NK Domžale | Pred nogometaši zadnjeuvrščenih Domžal je negotova prihodnost. | Foto Jure Banfi

Pred nogometaši zadnjeuvrščenih Domžal je negotova prihodnost.

Foto: Jure Banfi

Danes se začenja zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Koprčani bodo na Bonifiki gostili Domžalčane, ki se otepajo grozovitih težav, zaradi katerih je pod vprašajem celo njihovo nadaljevanje nastopov v prvoligaški druščini. Maribor se lahko v soboto z zmago nad Aluminijem jesenskemu prvaku Celju približa na šest točk razlike, zaradi poškodb zdesetkano Rierovo četo pa dan pozneje čaka domača tekma s Primorjem. Radomlje bodo v soboto gostile Muro, v Stožicah pa se bosta na mestnem obračunu spopadla Bravo in Olimpija, po novem prvi favorit za osvojitev pokalne lovorike.

Albert Riera NK Celje
Sportal Albert Riera o vlogi selektorja Slovenije: Na koncu moraš prepričati njih

Petek, 5. december:

Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se bo začel danes ob 17.30 v Kopru. Tretjeuvrščeni kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), bodo skušali upravičiti vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam. Izbranci Zorana Zeljkovića bodo naleteli na tekmeca, ki po novem umiku morebitnega tujega vlagatelja doživlja silovite finančne težave.

Trener Kopra Zoran Zeljković lahko danes poglobi krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. | Foto: Aleš Fevžer Trener Kopra Zoran Zeljković lahko danes poglobi krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Matej Oražem NK Domžale
Sportal Oražem ima dovolj: Zgodbe vse bolj žaljive, vse bolj škodljive

Statistika bo danes velika zaveznica Koprčanov, saj so dobili zadnjih šest medsebojnih tekem z Domžalčani. Razlika na omenjenih tekmah znaša kar 19:4 v korist primorskega prvoligaša, tako da velja pričakovati lepo število zadetkov tudi na današnjem srečanju.

Maribor bo v zadnjem jesenskem nastopu gostil sosede iz Kidričevega. Z zmago bi se Celjanom približal na –6. | Foto: Jure Banfi Maribor bo v zadnjem jesenskem nastopu gostil sosede iz Kidričevega. Z zmago bi se Celjanom približal na –6. Foto: Jure Banfi

Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. | Foto: Aleš Fevžer Radomlje bodo v soboto v Domžalah pričakale Muro. Med tednom so na svojem stadionu v pokalu izločile Primorje, Mura pa je bila na drugi strani neuspešna in v Fazaneriji ostala praznih rok proti prekmurskemu tekmecu Nafti. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. | Foto: Aleš Fevžer Olimpija si je s četrtkovo zmago nad Celjem utrdila samozavest, v pokalnem tekmovanju, kjer se je med osem najboljših uvrstil tudi Bravo, pa je po novem prvi favorit za osvojitev lovorike. Jesenski del bodo zmaji sklenili z "gostovanjem" v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. | Foto: Jure Banfi Celjani so si že davno zagotovili jesenski naslov 1. SNL, za razliko od preostalih prvoligašev v Sloveniji pa po tem koncu tedna še ne bodo končali nastope, saj jih čakata še dva izziva v konferenčni ligi. V nedeljo bodo gostili Primorje. Foto: Jure Banfi

THUMB
Sportal Slovenski reprezentant uspešno prestal operacijo rame

1. SNL, 18. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
 Saitoski (Aluminij), Vizinger (Mura)
7  Baboula (Bravo), Durdov (Olimpija),
– Kukovec (Radomlje), Murillo Soto (Primorje), Pečar (Bravo)
5 – Josifov (Celje), D. Jurić (Koper), Malenšek (Radomlje), Soudani (Maribor), Šturm (Celje), Vučkić (Domžale)
...

Valerij Kolotilo Albert Riera
Sportal Po pomenljivem sporočilu še potrditev: Riera podaljšal pogodbo
Igor Barišić
Sportal Direktor Olimpije pod hudim plazom obtožb
T - NK Celje Armandas Kučys
Sportal Kučys podaljšal pogodbo s Celjem, Bobičanec pa z Muro
Celje Koper
Sportal Koper ponagajal Celju, Domžale poglobile krizo Brava
Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek: Riera? V Celju dela čudeže.
Žan Karničnik
Sportal Velik udarec za Riero in Celje
Olimpija Celje
Sportal Kroglice so zaplesale, Olimpija v vlogi favorita
Olimpija Celje
Sportal Sladka zmage Olimpije nad Celjem, slovo branilcev lovorike po "spornem" zadetku zmajev
Prva liga Telemach 1. SNL NK Radomlje NK Primorje NK Olimpija NK Olimpija NK Mura NK Maribor NK Maribor NK Koper NK Domžale NK Celje NK Aluminij NK Bravo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.