Znani so prvi rezultati referenduma

Volilni upravičenci so danes odločali o naknadnem zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojninam umetnikom. Usoda zakona je odvisna od tega, ali bo dosežen t. i. zavrnitveni kvorum.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če bo obenem proti glasovala najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, teh je 1.692.455, mora tokrat proti uveljaviti zakona glasovati 338.491 volivcev.

Izidi današnjega glasovanja sicer še ne bodo dokončni. V ponedeljek jih bodo namreč dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje pa bodo ugotavljali še izid glasovanja iz tujine.

42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Do konca glasovanja je veljal volilni molk, ko je bilo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 15. ure prejela 42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava devet zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.