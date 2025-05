Prvak SDS Janez Janša pod drobnogledom inšpektorjev

Predsednik SDS Janez Janša je dobro uro pred nedeljskim zaprtjem volišč, na katerih so volivci odločali o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, volivce na družbenih omrežjih pozval, naj odidejo na volišče. Opozoril jih je, da njihov glas lahko odloča le še dobro uro. "Po 19. uri bodo odločali zgolj še tisti, ki Slovenijo vodijo v napačno smer in jo vsak dan bolj siromašijo. Zato pojdimo na volišča, povejmo to tudi svojim prijateljem, kajti časa je samo še dobro uro. Zmoremo to, ni popuščanja," je na posnetku navedel Janša.

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve po navedbah N1 preverja, ali je Janša z objavo omenjenega posnetka na družbenih omrežjih kršil volilni molk. Da so prejeli prijavo o domnevni kršitvi volilnega molka, so potrdili tudi na inšpektoratu. Obravnavajo jo v skladu s svojimi pristojnostmi, v postopku pa bodo ugotavljali, ali je Janša s pozivanjem ljudi na volišča v času volilnega molka storil prekršek. Ob tem so izrecno navedli, da morajo v skladu s svojimi pristojnostmi obravnavati vsako prejeto prijavo, kar velja tudi v navedenem primeru.

Večina domnevnih kršitev na družbenih omrežjih

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je sicer v času volilnega molka prejela 57 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava 12 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. Večina obravnavanih zadev se nanaša na domnevne kršitve volilnega molka s spornimi objavami in vsebinami na družbenih omrežjih.

Za kršitev volilnega molka so skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji predvidene globe od 800 do tri tisoč evrov za organizatorja volilne in referendumske kampanje, za odgovorno osebo organizatorja volilne in referendumske kampanje od 300 do 600 evrov, za pravno osebo ali samostojnega podjetnika od 250 do 500 evrov in od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo, pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika.