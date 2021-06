Šarec, Mesec ali Fajonova. Koga bi Vesel najbolj ogrozil?

Med strankami največ podpore še vedno uživa SDS, kaže junijska javnomnenjska raziskava agencije Ninamedie. Podpora je narasla še trem strankam, in sicer DeSUS, SLS ter LMŠ. Na drugi strani pa so NSi, SD, SAB, Levica in SMC izgubili nekaj podpore. Podatki ankete Parsifal kažejo, da bi morebitni vstop Tomaža Vesela v politiko nekoliko premešal razmerja med levimi strankami.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za časopisni hiši Dnevnik in Večer izvedla agencija Ninamedia, je pokazala, da je med strankami še naprej najbolj priljubljena SDS Janeza Janše. Če bi bile volitve v državni zbor v nedeljo, bi jo volilo 30,6 odstotka vprašanih v anketi, kar je nekaj več kot pretekli mesec (28,9 odstotka).

Anketa, ki jo je za Novo24 opravila agencija za merjenje javnega mnenja Parsifal, pa kaže, da bi SDS prejela 29,6 odstotka glasov, kar je manj kot minuli mesec (32,7 odstotka).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Strankama SD in NSi ta mesec manj podpore

Že drugi mesec zapored je podpora padla stranki SD, ki jo vodi Tanja Fajon. Tokrat bi ji glas namenilo 19,4 odstotka volivcev, medtem ko se jih je minuli mesec za to stranko opredelilo 20,9 odstotka volivcev. Tudi stranki NSi, ki jo vodi Matej Tonin, volivci namenjajo manj glasov, in sicer 10,4 odstotka, kar je manj kot minuli mesec (11,4 odstotka), navaja Ninamedia.

Tudi Parsfal ugotavlja, da stranki SD podpora pada (17 odstotkov), prav tako stranki NSi (5,8 odstotka). Je pa na lestvici najbolj priljubljenih strank sprememba, stranka LMŠ (18,2 odstotka) je namreč prehitela stranko SD.

Levica izgublja, LMŠ raste

Nekoliko manj podpore ima tokrat Levica, v državni zbor bi z 11 odstotki prišlo 11 poslancev, minuli mesec je bila številka višja za dva poslanca. V državnem zboru bi pred mesec dni sedelo 13 poslancev stranke, ki jo koordinira Luka Mesec. Je pa tudi pri raziskavi Ninamedie tokrat več zaupanja volivcev pridobil Marjan Šarec. Po maju, ko je njegovi stranki podpora močno padla, je junijski obet boljši. 14,1 odstotka volivcev bi tej stranki namenilo glas, v državnem zboru bi sedelo 14 poslancev.

Podpora Levici je po rezultatih raziskave Parsifal narasla, in sicer na 8,3 odstotka.

Komu bi Lista Tomaža Vesela na volitvah prevzela glasove? Levim strankam 90 glasov + 86,54%

Desnim strankam 5 glasov + 4,81%

Vsem 9 glasov + 8,65% Oddanih 104 glasov

Koliko glasov bi dobila Lista Tomaža Vesela



Če pa bi na volitvah nastopila tudi Lista Tomaža Vesela, bi se glasovi prerazporedili nekoliko drugače. Lista bi po raziskavi Parsifala prehitela Levico. Še vedno bi največ glasov dobila SDS, sledi LMŠ, SD, nato Lista Tomaža Vesela. Sledita še Levica in DeSUS. Med opredeljenimi bi tako stranka Tomaža Vesela dobila le okoli deset odstotkov.

Ninamedia: v državni zbor bi se uvrstilo šest strank

Če upoštevamo le glasove opredeljenih volivcev, bi stranka SDS zbrala 30,6 odstotka glasov (20 poslancev). Na drugem mestu bi z 19 poslanci bila SD (17 odstotkov). Stranko LMŠ bi izbralo 14,1 odstotka anketiranih (14 poslancev), Levico pa 11 odstotkov (11 poslancev). Parlamentarni prag bi od strank dosegla še NSi (deset poslancev), volilo bi jo 10,4 odstotka anketiranih, in SAB, ki bi jo volilo 5,4 odstotka (pet poslancev). Pred pragom državnega zbora bi ostale DeSUS (1,4 odstotka), SMC (en odstotek), SNS (1,8 odstotka) in SLS (3,7 odstotka).

Če bi bile volitve to nedeljo, bi opozicija lahko sestavila parlamentarno večino in vlado, saj bi v državnem zboru skupaj imeli 49 mest. Od strank sedanje koalicije bi se v državni zbor uvrstili le SDS in NSi, skupaj to pomeni 39 poslancev.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.