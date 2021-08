Šarec izgublja kolege, ujel ga je že Tonin

Največja parlamentarna stranka SDS ostaja na vrhu po raziskavi, ki jo je za Pop tv opravila Mediana. Sledita ji SD in Levica, medtem ko je LMŠ doživel velik padec in ga je ujela NSi.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za Pop TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Podpora SDS, ki jo vodi premier Janez Janša je v primerjavi z zadnjo anketo Mediane za Pop TV pred slabim mesecem, padla za slabi dve odstotni točki, ob upoštevanju le opredeljenih anketirancev.

Podoben padec je doživela tudi SD Tanje Fajon, ki je sicer še vedno udobno na drugem mestu s 17,6 odstotno podporo. Sledi ji Levica Luke Mesca s 13,9 odstotka.

Tonin ujel Šarca

V primerjavi z raziskavo pred mesecem dni, je velik padec doživela LMŠ nekdanjega premierja Marjana Šarca. Takrat je imela preračunano na opredeljene volivce 12,2 odstotno podporo, tokratna anketa pa ji je namerila le 8,9 odstotkov in o je na četrtem mestu ujela koalicijska NSi Mateja Tonina. Ta je v primerjavi z julijem skočila za dve in pol odstotni točki.

Največji pozitiven skok je uspel SAB Alenke Bratušek, ki ji je podpora narasla za 2,4 odstotne točke in ob preračunu na opredeljene anketirance znaša 6,5 odstotka. Na rob parlamentarnega praga se je uvrstila se je uvrstila še zunajparlamentarna stranka Pirati s štirimi odstotki.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so glede na raziskavo Ninamedie pristale:

zunajparlamentarna Zeleni Slovenije Andreja Čuša (3,2 odstotka)

parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (2,8 odstotka),

zunajparlamentarna stranka Dobra Država Bojana Dobovška (2,4 odstotka)

parlamentarna stranka DeSUS Ljuba Jasniča (2,2 odstotka)

zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (1,7 odstotka),

parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (0,6 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.