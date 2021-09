Petrol skupaj z vplivneži pripravil dobrodelno kampanjo za vozniške izpite mladih iz socialno ogroženih družin

Oglasno sporočilo

Po družbenih omrežjih so zaokrožili videoposnetki, v katerih sapo ob izgovarjanju besede Q Max kar se da dolgo zadržujejo slovenski vplivneži in njihovi sledilci. Z dobrodelno akcijo želi Petrol zbrati deset tisoč sekund videomateriala. Podjetje bo vsako sekundo pretvorilo v en evro in zbran denar namenilo vozniškim izpitom za mlade iz socialno ogroženih družin.

Kampanji so se pridružili številni znani obrazi, med njimi televizijski voditelj David Urankar, najbolj znana mama Teja Jugovic, akrobatska skupina Dunking Devils in številni drugi. Vplivneži so v svojih objavah na Instagramu nominirali še svoje prijatelje in jih povabil k sodelovanju v akciji za dober namen. Vse prispevke znanih obrazov je Petrol združil na svojem profilu na Instagramu.

"Ko se te dni vozim v jopiču avtošole, se velikokrat spomnim, kako nestrpno sem čakal 18. rojstni dan in izpit za avto. In zato res z največjim veseljem podpiram Petrolovo akcijo. Daljši ko bo zbran Q Maaax, več mladih iz socialno ogroženih družin bo lahko opravljalo vozniški izpit," je o razlogih za pridružitev kampanji povedal David Urankar.

Teja Jugovic, ki se je, da bi zbrala čim več denarja za izpite, posnela kar dvakrat, je dodala, da se dobro spominja, kako velik strošek je bil vozniški izpit že pred dvajsetimi leti, ko ga je opravila sama. Danes povprečna ura vožnje za izpit B-kategorije stane okoli trideset evrov, priprava na izpit CPP pa okoli sto evrov. Gre za velik finančni zalogaj za mlade, za katere je izpit za avto prvi korak k osamosvojitvi. Še toliko bolj za tiste, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin.

"Izpit se mi zdi nuja, sploh ker ga bom potreboval zaradi svojega poklica. Smo petčlanska družina in starši bi mi ob nizkih prihodkih težko pokrili stroške celotnega izpita, zato sem zanj varčeval tudi sam. Že dve leti si, kadar le imam čas, poiščem delo prek študentskega servisa, saj si želim čim prej opraviti izpit za avto, a bi brez dobrodelne akcije trajalo še dolgo, da bi zbral dovolj denarja," je povedal 17-letni Velenjčan.

Ena sekunda je en evro

Petrol bo vse posnete sekunde pretvoril v denar in ga v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine namenil vozniškim izpitom za mlade, ki si ta izdatek težko privoščijo. Pri podjetju so si postavili cilj zbrati kar deset tisoč sekund in na ta način ure vožnje privoščiti čim več mladim v stiski. Ena sekunda videoposnetka pomeni en evro. Trenutni individualni rekord je 44 evrov, ki jih je v zgolj 44 sekundah daroval športni navdušenec in spletni vplivnež Anže Česen.

Beseda Q Max, ki jo uporabniki družbenih omrežij izgovarjajo, dokler jim ne zmanjka zraka, je ime Petrolove družine visokokakovostnih goriv, ki se ponašajo z manj emisijami, njihova uporaba pa lahko pomeni tudi do 50 kilometrov daljšo vožnjo s polnim rezervoarjem. Poleg tega gorivo Q Max odlikuje tehnologija, ki prispeva k daljši življenjski dobi motorja, preprečuje izgubo moči, ščiti motor pred obrabo in korozijo, preprečuje nastajanje oblog ter omogoča nižje stroške vzdrževanja.

Več o akciji in tem, kako sodelovati, si je mogoče prebrati tukaj.

