Ministrica Kustečeva se je vrnila na delovno mesto

Ministrica je 23. avgusta sodelujočim na konferenci ravnateljev in ravnateljic pred začetkom novega šolskega sporočila, da ima zahtevni potek covida-19, zato se konference ni mogla udeležiti. Foto: STA

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je po prebolelem covidu-19 od danes znova na delovnem mestu.

Ministrica Simona Kustec je pred kratkim zbolela za novim koronavirusom, o čemer je javnost 16. avgusta obvestila prek Twitterja. Kustečeva je bila sicer cepljena proti covidu-19, prvi odmerek cepiva AstraZenece je prejela 23. marca, kar je prav tako sporočila na Twitterju.

Imela je zahteven potek bolezni

Pristojni sicer poudarjajo, da so cepiva proti covidu-19 učinkovita pred okužbo z novim koronavirusom, niso pa 100-odstotno učinkovita, zato se lahko potencialno okuži tudi polno cepljeni. So pa cepiva zelo učinkovita proti hujšemu poteku covida-19, ki terja bolnišnično obravnavo.

Kustečevi se sicer obeta interpelacija. V LMŠ, SAB, SD in Levici so jo napovedali že pred nekaj tedni, a so nato sklenili, da jo bodo vložili dokler se ministrica ne pozdravi oziroma se vrne v službo.