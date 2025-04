Na ljubljanski univerzi se je to zgodilo šele drugič

Aktualni rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je danes v drugem krogu rektorskih volitev prejel 54,48 odstotka veljavnih glasov, Irena Mlinarič-Raščan pa 45,52 odstotka. Majdič je izvoljen za rektorja za mandatno obdobje od 1. oktobra letos do 30. septembra 2029, so sporočili z ljubljanske univerze.

Majdič je po Jožetu Mencingerju postal drugi rektor v zgodovini, ki bo vodil univerzo dva mandata.

Volitve so potekale med 8. in 16. uro na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Volitve so tako kot v prvem krogu potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting.

Volilno pravico je imelo 43.088 volivk in volivcev, svoj glas je oddalo 5.848 volilnih upravičenk in upravičencev ali 13,57 odstotka, in sicer 2.188 ali 51,71 odstotka v skupini visokošolski učitelji znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, 1.055 ali 43,56 odstotka v skupini strokovno-administrativni in tehnični delavci ter 2.554 ali 7,01 odstotka v skupini študenti. Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

Za položaj rektorja so se v prvem krogu 2. aprila potegovali trije kandidati. Ob Majdiču, ki so ga predlagali na veterinarski fakulteti in Mlinarič-Raščan s fakultete za farmacijo še Metka Tekavčič z ekonomske fakultete.

Ker nihče od kandidatov ni prejel več kot polovice veljavnih glasov, sta se glede na število glasov v drugi krog uvrstila Majdič s 46,91 odstotka veljavnih glasov in Mlinarič-Raščan z 32,54 odstotka veljavnih glasov.