Strokovni svet za splošno izobraževanje je obravnaval in soglasno potrdil nove oziroma prenovljene učne načrte za obvezne predmete v izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije, predmete v izobraževalnih programih strokovne gimnazije (ekonomske, tehniške in umetniške gimnazije) ter za gimnazije na narodno mešanih območjih.

Kot so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, novi učni načrti med drugim vključujejo tudi vsebine, določene v dokumentu o skupnih ciljih in njihovem umeščanju v učne načrte in kataloge znanj, ki naslavljajo pet ključnih področij: digitalne kompetence, trajnostni razvoj, zdravje in dobrobit, jezik, državljanstvo, kultura in umetnost ter podjetnost.

Na ta način se v kurikul po navedbah ministrstva vgrajujejo sodobni izzivi vzgoje in izobraževanja, kar prispeva k celostnemu razvoju dijakov.

Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok

Člani sveta so obravnavali tudi koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi, ki ga je pripravil zavod za šolstvo, ter načrt spremljanja uvajanja prenovljenega kurikula za vrtce in kurikula za vrtce v prilagojenem programu.

Prav tako so se seznanili z letnim maturitetnim poročilom o poklicni maturi 2024, poročilom o delu Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2024 ter določili maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2027.

Skupno je v okviru prenove izobraževalnih programov zdaj potrjenih 179 programskih dokumentov, do konca leta je predvidena dokončna obravnava še 60 dokumentov, so dodali na ministrstvu.