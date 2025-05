S študijskim letom 2025/2026 bo subvencija za bivanje v javnih študentskih domovih višja za 40 odstotkov. Namesto 27,8 evra na študentsko posteljo bo znašala 38,92 evra. Prav tako bo višja subvencija za bivanje pri zasebnikih in v zasebnih študentskih domovih. Namesto 32 evrov bo znašala 100,64 evra na posteljo, so sporočili z ministrstva.

Razpis za subvencionirano bivanje študentov na višješolskih in visokošolskih programih za študijsko leto 2025/2026 bo sicer objavljen konec maja.

Kot so pojasnili na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je dvig posledica napovedi javnih študentskih domov, da bodo morali zaradi naraščajočih stroškov dvigniti stanarine, kar so nekateri tudi že naredili. "Vsekakor nismo želeli, da bi breme dviga stanarin padlo na ramena študentov. Študentske domove smo najprej pozvali, da nam pošljejo konkretne utemeljitve, zakaj morajo dvigniti stanarine, da smo preverili upravičenost povišanja stroškov. Nato smo se dogovorili za dvig subvencije za 40 odstotkov," so v sporočilu povzeli besede ministra Igorja Papiča.

Po navedbah ministrstva v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) dvig subvencije pozdravljajo. "V preteklem obdobju smo bili v stikih tako s študentskimi domovi po državi kot pristojnim ministrstvom za visoko šolstvo. Dosedanja višina subvencije ni več omogočala prostora za iskanje rezerv znotraj proračunov študentskih domov, ker pa se subvencija ne usklajuje redno kot drugi socialni transferji, ne more slediti vse višjim stroškom; ob tem pa nismo želeli, da višje stroške v celoti nosimo študenti. Zato nas veseli, da tokratnega dviga stanarin ne bomo občutili študenti, kot se je to v preteklosti najpogosteje zgodilo," so navedli besede predsednika ŠOS Luke Mihaliča.

Študentskih postelj primanjkuje

Vsi trije javni študentski domovi v Sloveniji, Študentski dom Ljubljana, Študentski domovi Univerze v Mariboru in Študentski domovi Univerze na Primorskem, trenutno zagotavljajo skoraj deset tisoč študentskih postelj. Kljub temu pa to še ne zadostuje za vse potrebe, zato lahko študenti dobijo tudi državno subvencijo za bivanje pri zasebnikih ali v zasebnih študentskih domovih.

Po podatkih ministrstva število pogodb za takšno bivanje iz leta v leto upada, za kar kot enega od glavnih razlogov vidijo v razkoraku med dozdajšnjo višino subvencije za bivanje pri zasebnikih in višino dodatka k državni oziroma Zoisovi štipendiji za bivanje izven kraja stalnega prebivališča. "Dodatek k štipendiji je namreč trikrat višji kot subvencija za bivanje pri zasebnikih. Mnogi študenti zato vložijo tako vlogo za subvencionirano bivanje pri zasebnikih kot tudi vlogo za štipendijo. Če dobijo štipendijo in s tem dodatek za bivanje, sprejmejo slednje, vloga za subvencijo pa propade. Zato bo z novim študijskim letom subvencija izenačena z dodatkom k štipendiji," je še navedeno v sporočilu.