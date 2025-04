Andreja Leški: Nikoli se nisem videla kot striktno športnica

Andreja Leški, ki je lahko pravi vzor športnikom, ko gre za odločenost, da si ob športni karieri zagotovi tudi možnost kakšne druge karierne poti. Ves čas je imela v mislih to, da se lahko kariera športnika hitro konča, da lahko pride poškodba, zaradi katere se vse nepričakovano poruši. "To je bil tudi eden od glavnih razlogov, da sem si želela študirati in se izobraževati. Pomembno je, da ne vidimo le tega, kar je danes in v tem trenutku, ampak tudi kaj nam lahko na dolgi rok prinese izobraževanje," je poudarila judoistka, ki je na ekonomski fakulteti diplomirala iz poslovne informatike.



"Zaradi tega imam zdaj ogromno priložnosti, na trgu dela sem se že lahko preizkusila v svoji stroki," je dejala Andreja Leški, ki ob športni poti razmišlja tudi o nadaljevanju študija. Ob pogovoru o njenih šolskih dneh nas je zanimalo tudi, ali si v natrpanem urniku kdaj vzame čas zase. Nedavne podelitve certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje se je udeležila tudi zlata olimpijka, ki je lahko pravi vzor športnikom, ko gre za odločenost, da si ob športni karieri zagotovi tudi možnost kakšne druge karierne poti. Ves čas je imela v mislih to, da se lahko kariera športnika hitro konča, da lahko pride poškodba, zaradi katere se vse nepričakovano poruši. "To je bil tudi eden od glavnih razlogov, da sem si želela študirati in se izobraževati. Pomembno je, da ne vidimo le tega, kar je danes in v tem trenutku, ampak tudi kaj nam lahko na dolgi rok prinese izobraževanje," je poudarila judoistka, ki je na ekonomski fakulteti diplomirala iz poslovne informatike."Zaradi tega imam zdaj ogromno priložnosti, na trgu dela sem se že lahko preizkusila v svoji stroki," je dejala Andreja Leški, ki ob športni poti razmišlja tudi o nadaljevanju študija. Ob pogovoru o njenih šolskih dneh nas je zanimalo tudi, ali si v natrpanem urniku kdaj vzame čas zase.

Ste radi hodili v šolo?

Da, zelo, rada se učim in rada si postavljam izzive. Že v osnovni in srednji šoli sem se vedno udeleževala vseh dodatnih ur, krožkov, tekmovanj z različnih področij, že takrat me je vleklo na vse strani. To mi je predstavljalo super vzporednico s športom, ker sem lahko spremenila okolje in možgane vklopila tudi na drugačen način.

So bili učitelji in profesorji razumevajoči do vaše športne kariere?

Hitro so ugotovili, da sem resna in imam visoke cilje. Na začetku so na sestanek povabili kakšnega mojega trenerja, da so naredili skupen sistem dela. Sploh v srednji šoli so mi bili glede tega zelo naklonjeni, pozneje na fakulteti tudi, a so se kdaj pojavljale tudi razlike, nekateri profesorji so bili bolj, drugi manj razumevajoči.

Njen najljubši šolski predmet je bil matematika: "Športna vzgoja mi je bila prelahka." Foto: Ana Kovač Izobraževanja niste zaradi športa nikoli postavili na stranski tir?

V življenju imam rada izbiro, da se lahko sama odločam, kaj bom počela, ne pa da moram delati nekaj, kar je moja edina možnost oziroma edino, kar mi preostane. Nikoli se nisem videla kot striktno športnica ali športna delavka, z izobraževanjem pa sem si zagotovila, da imam izbiro.

V zadnjih tednih spremljamo zimske športnike na destinacijah po vsem svetu, kjer so si privoščili oddih po naporni sezoni. Kdaj pa se na dopust odpravite judoisti?

Judoisti si moramo dopust včasih kar sami izboriti oziroma se prilagoditi, saj sezona načeloma traja vse leto. Običajno poleti za kakšen teden ali dva tudi mi pridemo na vrsto. Za letos sicer še nimam načrtov, a sem si tudi vzela takšno sezono, da judo treniram zato ker ga imam rada in toliko, kot ga imam rada, obenem pa imam dovolj časa zase. Če počneš stvari, ki jih imaš rad, in si življenje organiziraš po svojih željah, na koncu niti ne potrebuješ dopusta.

Kaj pa najraje počnete, ko vendarle ujamete kaj prostega časa?

Včasih je to preprosto druženje in pogovor, rada spoznavam nove ljudi, grem na kavo, na plažo in seveda potujem. Uživaško življenje, torej. Tako kot v izobraževanju in športu imam tudi v zasebnem življenju široke interese in veliko stvari, ki jih rada počnem.

