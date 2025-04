Katere slovenske šole omogočajo športnikom prijazno izobraževanje?

Kot je ob podelitvi certifikatov poudaril predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac, je podpora športnikom pri izobraževanju izjemno pomembna "za to, da se lahko športniki čim bolje in čim hitreje vključijo v svojo drugo kariero, ki sledi športni".

To je potrdila tudi judoistka in olimpijska prvakinja Andreja Leški, ki je poudarila, da je ključno, da imajo športniki v času aktivne kariere podporo in pogoje za pridobivanje izobrazbe – sama je uspešno dokončala študij na ekonomski fakulteti. V času njenega šolanja sicer ni bil vzpostavljen certifikat Športnikom prijaznega izobraževanja, in kot je dejala, je bilo takrat veliko odvisno od njene samoiniciativnosti.

Foto: Ana Kovač

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje pomeni, da izobraževalne ustanove, ki ga prejmejo, športnikom omogočajo izobraževanje in po potrebi opravljanje izpitov na daljavo ter nekatere druge prilagoditve. Na srednješolski ravni je to predvsem možnost vnaprej napovedanega spraševanja in pisanja domačih nalog, na terciarni stopnji pa gre primarno za časovno prilagodljivost v smislu oddaje seminarskih in drugih nalog, izrednih izpitnih rokov in podobno.

Certifikat je za šolsko let 2025/26 prejelo 13 fakultet Univerze v Ljubljani, devet fakultet Univerze v Mariboru, po ena fakulteta Univerze na Primorskem in Univerze Alma Mater Eurpaea ter Fakulteta za zdravstvene vede Angele Boških. Med srednješolskimi ustanovami so certifikat prejele gimnazije in srednješolski programi iz Ljubljane, Maribora, Celja, Radovljice, Kranja, Jesenic, Murske Sobote, Novega mesta in Rogaške Slatine. Celoten seznam šol prejemnic je dostopen na tej povezavi.

Foto: Ana Kovač

Ob podelitvi certifikatov za naslednje šolsko leto sta Olimpijski komite Slovenije in Telekom Slovenije, dolgoletni veliki sponzor slovenskih olimpijcev, sporočila, da podaljšujeta sodelovanje še za naslednje štiriletno obdobje. "Kot veliki podpornik slovenskega športa si želimo, da bi šport postal dostopen vsakemu posamezniku ne glede na starost, sposobnosti ali ambicije," je ob tem dejal podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek, "zato bomo tudi v prihodnje vztrajali pri naši zavezi – vlagati v šport, ki premika meje in nas povezuje."