Aktualni rektor Gregor Majdič in Irena Mlinarič Raščan s fakultete za farmacijo se bosta pomerila za položaj rektorja Univerze v Ljubljani v drugem krogu, ki bo 16. aprila. Nobeden od kandidatov namreč ni prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov. Majdič je prejel 46,91 odstotka, Mlinarič Raščan pa 32,54 odstotka glasov, so sporočili z univerze.

Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati, in sicer z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 43.083 volivk in volivcev od tega 4.226 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, 2.421 strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev in 36.436 študentov.

Izbirali so med kandidati za mandatno obdobje 2025–2029. Za položaj so se potegovali trije kandidati, ob Majdič in Mlinarič Raščan še Metka Tekavčič z ekonomske fakultete, ki je prejela 20,55 odstotka glasov.

V skladu s statutom rektorja na splošnih neposrednih volitvah izvolijo tri skupine volivcev. Prvo skupino predstavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učitelji kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa.

Druga skupina so študentje, tretja pa strokovno-administrativni in tehnični delavci, ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas. Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, skupini študentov in strokovnih delavcev predstavljata vsaka po 20 odstotkov vseh glasov, skupina pedagogov in raziskovalcev pa 60 odstotkov, določa statut.

Možna le dva rektorska mandata

Rektor je lahko za štiriletni mandat izvoljen ponovno, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let. Če bi Majdič dobil nov mandat, bo po Jožetu Mencingerju postal drugi rektor v zgodovini, ki bo univerzo vodil dva mandata. Če bo zmagala Mlinarič Raščan, pa bo ljubljanska univerza dobila šele drugo rektorico po Andreji Kocijančič.