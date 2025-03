UKC Ljubljana postal pridruženi član Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana sta danes podpisala pogodbo o pridruženem članstvu univerze, ki odpira vrata formalnemu povezovanju dveh največjih javnih ustanov v državi. Univerza in UKC Ljubljana pa že sodelujeta na področjih izobraževalne, raziskovalne in strokovno-zdravstvene dejavnosti.

Velike koristi za napredek

Rektor univerze Gregor Majdič je ob podpisu na novinarski konferenci ocenil, da bo sporazum, ki bo prvič v samostojni Sloveniji formalno povezal dve najpomembnejši ustanovi na področju vrhunske in razvojne medicine v Sloveniji, prinesel številne koristi. Po njegovih besedah bodo lažje urejali skupna kadrovska vprašanja, saj je večina učiteljev kliničnih predmetov že zdaj zaposlena na obeh ustanovah, s čimer zagotavljajo dobro izobrazbo za njihove študente.

"Izboljšali bomo sodelovanje na raziskovalnem področju, kar bo nedvomno vodilo v še več prebojnih dosežkov zdravljenja, ki bodo koristili slovenskim bolnicam in bolnikom. Skupaj bomo reševali strateška vprašanja razvoja medicinske stroke v Sloveniji in zagotavljali, da bodo slovenske bolnice in bolniki, ki potrebujejo najzahtevnejše posege, še naprej dobivali najboljšo zdravstveno oskrbo," je dejal Majdič.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug in rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič Foto: STA

Meni, da se bo s podpisom sporazuma okrepilo tudi sodelovanje UKC Ljubljana z drugimi fakultetami ljubljanske univerze. Izjemno pomembno je po rektorjevih besedah tudi sodelovanje ljubljanske zdravstvene fakultete, ki izobražuje kadre s področja zdravstvene nege, radiološke inženirje in druge.

Predstavniki UKC Ljubljana in univerze pa so lani skupaj obiskali nekaj najboljših evropskih univerzitetnih bolnišnic, kot so na primer univerzitetni klinični centri v Leuvnu, na Dunaju in Berlinu, ki so primerljivi z UKC Ljubljana.

Direktor UKCL: Tesno sodelovanje ključno za razvoj

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je medtem dejal, da so povsod po Evropi univerzitetne bolnišnice del univerz ali pa so z njimi tesno formalno povezane, saj so vse dejavnosti univerzitetne bolnišnice tesno prepletene z raziskovalnim in pedagoškim delovanjem univerz. Samo tesno sodelovanje namreč lahko zagotavlja trajnosten in transparenten razvoj kakovostne znanstvene, raziskovalne in pedagoške dejavnosti univerzitetne bolnišnice ter univerze, je pojasnil Jug.

Jug je poudaril, da je današnji podpis pogodbe, s katerim UKC Ljubljana postaja pridruženi član ljubljanske univerze, prvi, a izjemno pomemben korak k tesnejši povezavi UKC Ljubljana z univerzo. Foto: STA

Pridruženo članstvo obema partnerjema po Jugovi oceni daje možnost nadaljnjega iskanja sinergij in konstruktivnega delovanja v dobro družbenega razvoja in blagostanja, istočasno pa pomembno krepi znanstveno in raziskovalno moč in pomen obeh institucij v evropskem prostoru.

Dekan ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab pa je izpostavil, da bo za koordinacijo in nadzor sodelovanja in delovanja UKC Ljubljana v okviru pridruženega članstva univerzi v imenu ljubljanske univerze skrbela ljubljanska medicinska fakulteta.

"Pridruženo članstvo UKC Ljubljana pomeni velik napredek, ki bo izboljšal sodelovanje na področju kliničnega pouka in raziskovalnega dela med obema ustanovama. S tem postavljamo temelje akademske kakovosti in povezujemo zdravstvo in visoko šolstvo," je ocenil Švab (na skrajni desni). Foto: STA