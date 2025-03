Prevolnik Rupel zadovoljna s potekom investicij v UKC Ljubljana #video

Ministrici, ki jo je med drugimi spremljal tudi v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki, so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pokazali, kako poteka prenova glavne stavbe, zaradi katere je zaprta osmina te stavbe. "Kljub temu delo teče tako rekoč nemoteno," je po obisku medijem povedala ministrica.

Pokazali so ji tudi prostore diagnostično terapevtskega servisa (DTS). V južnem delu načrtujejo umestitev ciklotrona do leta 2030 in dodatne prostore za klinični inštitut za radiologijo in kliniko za nuklearno medicino. Projekt je v fazi idejne zasnove. Po podatkih UKC bi gradbena dela stala okoli 50 milijonov evrov, ciklotron pa 25 milijonov evrov.

Dokončanje prizidka DTS sever pa je ocenjeno na 85 milijonov evrov. Na zdravstvenem ministrstvu so po besedah generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga denar že zagotovili. V kleti načrtujejo prostore sterilizacije, v prvem nadstropju štiri operacijske dvorane, v drugem nadstropju pa prostore za internistično in kirurško intenzivno terapijo. Po prenovi bo intenzivnih postelj za tretjino ali celo polovico več, je dejal Jug.

Prenavljajo tudi urgenco

Prevolnik Rupel so pokazali še urgentni kirurški blok, kjer so prenovili ambulantne prostore, opazovalnico in prostore za osebje. V prostorih, ki jih še prenavljajo, bosta med drugim hibridna operacijska dvorana in aparat za računalniško tomografijo (CT).

UKC je po besedah generalnega direktorja zelo obremenjen ravno zaradi velikega števila urgentnih bolnikov. Vsak dan jih obravnavajo približno 500, od katerih jih približno od 60 do sto sprejmejo v oskrbo.

Strokovno v redu, infrastruktura pomanjkljiva

Jug verjame, da je ministrica ob obisku spoznala, da je UKC strokovno v izjemno dobri kondiciji, potrebuje pa še kar nekaj pomoči pri infrastrukturi. "Spoznala pa je tudi, da je prvič po dveh ali pa celo treh desetletjih v bolnišnici čutiti, da se nekaj dogaja, da se stvari premikajo na boljše," je dodal.

Sicer v UKC Ljubljana poteka tudi gradnja prizidka k infekcijski kliniki, zaradi katere so oddelki in ambulante klinike razseljeni v različne dele kliničnega centra.

UKC Ljubljana potrebuje celostno prenovo in modernizacijo, saj je več kot 140 tisoč kvadratnih metrov oziroma 70 odstotkov površin starejših od 50 let. Med starejšimi objekti izpostavljajo stavbo stare porodnišnice, ki je bila zgrajena leta 1898, stavba, v kateri je klinični oddelek za gastroenterologijo, pa je iz leta 1910.

Zastareli prostori, drago vzdrževanje

Nefunkcionalni in zastareli prostori ne sledijo napredku medicine. Starejši objekti nimajo centralnega hlajenja in prezračevanja, terjajo pa visoke tekoče stroške vzdrževanja in energentov. V starejših stavbah je zastarela tudi osnovna infrastruktura, denimo dvigala in kotlovnice.

Glede na analizo trenutnega stanja objektov in opreme v ljubljanskem UKC ocenjujejo, da bi morali vsako leto za investicije v zgradbe in infrastrukturo nameniti več kot 50 milijonov evrov, za opremo pa več kot 46 milijonov evrov.

Potrebujejo vsaj tri dodatne naprave za MR

Najbolj bi potrebovali nove naprave za magnetno resonanco (MR), je dejal Jug. Trenutno namreč razpolagajo s tremi, potrebovali bi jih šest. Zato bodo najeli dva zunanja aparata. Najstarejši aparat je star 23 let.

Hvaležni so, da je ministrstvo za zdravje objavilo razpis za štiri aparate za MR. Trije bodo namenjeni kliničnemu inštitutu za radiologijo, eden pa nevrološki kliniki. "To bi mogoče olajšalo poslovanje na način, da izvedemo kakšno storitev, ki tudi nam prinese malo dobička," je pojasnil Jug. Ob tem je poudaril, da je trenutno stanje v UKC Ljubljana posledica več desetletij, ko so v zdravstvo investirali malo denarja.