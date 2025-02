UKC Ljubljana v obdobju od januarja do novembra 2024 s 32,9 milijona evrov izgube

UKC Ljubljana je v omenjenem 11-mesečnem obdobju realiziral 722,87 milijona evrov prihodkov in imel 755,78 milijona evrov odhodkov, so pojasnili v ljubljanskem kliničnem centru.

Na ambulantnem delu so v UKC plan presegli za skoraj sedem odstotkov. Na področju bolnišnične dejavnosti pa so kljub stavki zdravnikov in zaprtju osmine glavne stavbe zaradi obnove po lastnih navedbah uspeli realizirati enako število primerov kot v primerljivem obdobju leta 2023. Na področju bolnišnične dejavnosti so tako v prvih 11 mesecih lanskega leta realizirali 99 odstotkov plana.

Ob tem so v največji zdravstveni ustanovi v državi poudarili, da nadaljujejo izvajanje ukrepov za izboljšanje poslovanja na področju upravljanja kadrovskih in prostorskih virov ter izvajajo akcijski načrt za izboljšanje upravljanja nabavnih postopkov in skladiščnega poslovanja.

"Kljub povečevanju obsega javnega naročanja in doseganju boljših pogojev sta v opazovanem obdobju na rezultat najbolj vplivala stavka zdravnikov ter projekt celovite prenove glavne stavbe, zaradi česar je zaprta osmina glavne bolnišnične stavbe, kar zahteva selitve in prerazporejanje zaposlenih," so pojasnili.

Vpliv več dejavnikov

Dodali so, da se že dlje časa soočajo z vplivom dejavnikov, ki so posledica uvedenih skupin primerljivih primerov (SPP), pravil obračunavanja in priznavanja ali nepriznavanja že opravljenih storitev in ki prispevajo negativni izid. Posledica je neustrezno financiranje univerzitetne terciarne bolnišnice, so opozorili. Izpostavili so neplačano preseganje programa s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) v višini 6,1 milijona evrov, nepriznavanje stroškov diagnostike v bolnišnični dejavnosti in več drugih kategorij.

Svet zavoda se je na seji seznanil z aktivnostmi za izboljšanje poslovanja kliničnega centra. Svet pričakuje, da bo vodstvo ljubljanskega kliničnega izvajanje internih ukrepov, analizo vplivov omenjenih dejavnikov in pričakovane sistemske predloge rešitev predstavilo ministrstvu za zdravje in ZZZS z namenom ureditve pogojev poslovanja že za leto 2024.

V okviru predstavitve izvajanja investicij zaradi dotrajanosti objektov in opreme so člani sveta izrazili pričakovanje, ki je skladno s pričakovanjem vodstva, da se bodo projekti iz sprejete strategije 2024-2030 pri realizaciji pospešili.

Po navedbah UKC Ljubljana so v letu 2025 v teku naslednji večji dolgoročnejši projekti: celostna prenova glavne stavbe s statično ojačitvijo in dodano ureditvijo kopalnic v dvoposteljnih bolniških sobah, gradnja infekcijske klinike, prenova dvigal v glavni stavbi, nabava naprav za magnetno resonanco (MR), prenova urgentnega kirurškega bloka ter prva faza ureditve sistema hlajenja glavne stavbe.

Pridružitev Mednarodnemu združenju za kakovostno medicino IQM

Vodstvo ljubljanskega UKC je na seji člane sveta seznanilo tudi, da se je UKC s 1. januarjem 2025 kot prva bolnišnica izven Nemčije in Švice pridružila Mednarodnemu združenju za kakovostno medicino IQM.

Svet UKC Ljubljana se je seznanil še s potekom revizije računovodskih izkazov za leto 2023 s strani zunanje revizijske družbe. V okviru rednega poročanja o napredku na posameznih področjih se je svet seznanil s stanjem na projektih informacijskih tehnologij, izvajanjem ukrepov za obvladovanje nabavnih postopkov in upravljanjem zalog, izvajanjem investicij, upravljanjem s kadri in upravljanjem čakalnih dob.