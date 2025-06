Kajenje v bolniški postelji skoraj uničilo kliniko #foto

Prepovedi kajenja v prostorih in okolici bolnišnice, ki je že več let vsakomur nekaj samoumevnega, se ni držala pacientka na Očesni kliniki. V svoji sobi je prižgala cigareto, nato pa pod vplivom zdravil zaspala. Ogorek je zanetil požar. K sreči je šlo za požarno vajo z evakuacijo, ki jo je prejšnji konec tedna izvedla Služba za varnost in zdravje pri delu UKCL.

Primer v realnem življenju najbrž res ni zelo verjeten (ni pa nemogoč), a se "vsi skupaj iz takšnih vaj naučimo ogromno in ugotovimo, kje so priložnosti za naše izboljšave in možne tehnične izboljšave na objektu," so v Službi za varnost in zdravje pri delu UKCL zapisali na omrežju Facebook.

Odziv vseh sodelujočih služb je bil izjemen, so poudarili strokovnjaki za požarno varnost, kar je botrovalo uspešnosti vaje. Pohvalili so tudi osebje Očesne klinike, ki je zavzeto sodelovalo in odlično odigralo svoje vloge!