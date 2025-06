"Gre za obsežno, večnivojsko vajo, katere krovni namen je preverjanje odzivnosti in pripravljenosti gasilskih sil na sodobna varnostna tveganja v urbanih okoljih, zlasti v kontekstu visokih stavb in vertikalnega razvoja mest," pojasnjuje Okorn.

Sodelovale bodo različne operativne enote

Na vaji bodo sodelovale številne ljubljanske gasilske operativne enote, Gorska reševalna služba Ljubljana, Reševalna postaja Ljubljana, pilotsko pa tudi Slovenska vojska s helikopterjem, kar bo dodatno pripomoglo k realističnosti in kompleksnosti scenarija.

"Ker bodo med vajo uporabljeni zvočni in svetlobni signali intervencijskih vozil in bo območje preletaval helikopter, želimo prebivalce že vnaprej obvestiti, da gre za načrtovano vajo in ne za dejanski izredni dogodek," pravi Okorn in dodaja, da bodo po koncu vaje predstavili tako vajo kot tudi ključne ugotovitve in strateške cilje, povezane z nadgradnjo odzivnih zmogljivosti v urbanem okolju.