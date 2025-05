Gasilska zveza Ljubljana v okviru praznovanja 30-letnice organizira eno največjih vaj zaščite in reševanja v Sloveniji. Obsežna 30-urna gasilska vaja ob scenariju uničujočega potresa bo potekala danes in v soboto na več kot 20 lokacijah na širšem območju Ljubljane. Na vaji bo sodelovalo več kot 500 udeležencev, so sporočili iz gasilske zveze.

Vaja, v kateri bo sodelovalo 35 gasilskih enot ter druge službe zaščite in reševanja, temelji na scenariju uničujočega potresa in vključuje širok spekter aktivnosti: iskanje in reševanje iz ruševin, množične nesreče, požarne intervencije, tehnično reševanje in postavitev štabnega vodenja.

Sodelovalo bo več kot 500 pripadnikov gasilskih enot, tabornikov, služb nujne medicinske pomoči, policije, civilne zaščite ter drugih organizacij sistema zaščite in reševanja.

Ob tem bo povečana prisotnost gasilskih vozil, ki bodo uporabljala svetlobne in zvočne signale.

Gasilska zveza prosi mimoidoče, naj upoštevajo navodila gasilcev in policistov na območju vaje ter v bližini posameznih delovišč. Kljub prizadevanjem, da bi promet potekal nemoteno, je mogoče na določenih točkah pričakovati krajše delne zapore cest.