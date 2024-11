V ljubljanskem logističnem centru BTC je dopoldne potekala gasilska vaja, s katero so preverili usposobljenost reševanja v primeru neurja in udara strele, kar bi povzročilo požar. Po scenariju je bilo nekaj oseb poškodovanih, med posredovanjem pa so gasilci našli tudi zaboj s plutonijem. Ocenjujejo, da je bila vaja izvedena uspešno.

Po scenariju se je eden od objektov zaradi ujme tudi porušil, v njem pa je ostalo ujetih nekaj oseb. "Med simulacijo intervencije smo našli tudi radioaktiven vir, tako da smo ga potem zavarovali, vse osebe, ki so bile v stiku z njim, pa smo pregledali, da bi ugotovili, ali so kontaminirane," je po vaji pojasnil namestnik vodje izmene v Gasilski brigadi Ljubljana in soavtor vaje Tomaž Ažbe. Sodelovala je tudi ekipa Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) pri Institutu Jožef Stefan.

Nekaj ljudi je bilo po scenariju ujetih na strehi drugega objekta, nekaj pa v notranjosti in vse so rešili. Ponesrečene sta oskrbela člana Reševalne postaje Ljubljana, kasneje so jih odpeljali v bolnišnico.

"Vaja je pokazala, kako smo pripravljeni na različne dogodke. Dejansko smo imeli dva različna dogodka, eno je bilo samo gašenje požara na objektu in reševanje ljudi, drugo pa simulacija vaje, kjer smo našli vir, ki pa zahteva drugačno ukrepanje," je povedal Ažbe.

Ocenil je, da je bila vaja uspešna, na podlagi analize pa bodo ugotovili, ali so možne tudi izboljšave in kaj je možno izboljšati. "Vsekakor so take vaje dobrodošle, ker se lahko na njihovi podlagi pripravimo na resne dogodke, ki so, sploh taki z radioaktivnimi snovmi, redki, vendar se nam lahko zgodijo," je še dejal Ažbe.

Primeri, da bi v Sloveniji našli radioaktivno snov, so redki

Na vaji je sodelovalo 125 gasilcev iz Gasilske zveze Ljubljana in Gasilske brigade Ljubljana z 21 vozili, štirje člani ELME, dva policista in dva reševalca Reševalne postaje Ljubljana.

Sodelovalo je 125 gasilcev. Foto: STA

Vodja ELME Miha Mihovilovič je dejal, da so člani njihove skupine v vaji izvedli meritve radioaktivnega vira, preučili, kakšno nevarnost ta snov predstavlja, in izvedli dekontaminacijo posredovalcev in ponesrečencev.

"Na tej vaji smo spoznali, da moramo še popraviti določene stvari v našem načinu posredovanja in sodelovanju z gasilci. Ampak zato imamo vaje, da bomo lahko naslednjič ali v realnem primeru boljši. Sicer pa smo z vajo zadovoljni," je poudaril Mihovilovič.

Primeri, da bi v Sloveniji ljudje našli radioaktivno snov, so redki. "A če se slučajno zgodi, da opazijo vir sevanja, naj se ne približujejo in naj pokličejo na 112 in obvestijo sile zaščite in reševanja, ki bodo posredovale," svetuje. Radioaktivne vire pa lahko prepoznajo po znaku za radioaktivnost, torej črni triperesni deteljici na rumeni podlagi.