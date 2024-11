Tržiški gasilci: Pretresljivi prizori so nam pognali adrenalin po žilah #foto

Kot smo poročali, je v ponedeljek zagorelo v večstanovanjski hiši v Tržiču. Po zadnjih informacijah je požar izbruhnil zaradi močne eksplozije. 58-letni moški je utrpel hude poškodbe in bil prepeljan v nadaljnjo oskrbo, 18 stanovalcev te in sosednje stavbe so evakuirali. V zahtevni intervenciji sredi strnjenega naselja so sodelovala okoliška gasilska društva. Požar so do večera pogasili, uspelo jim je zavarovati vse stavbe v okolici, tudi najstarejšo hišo v Tržiču, ki je pod spomeniškim varstvom, so zapisali gasilci PGD Križe. Ob tem gasilci prosijo za pomoč pri iskanju kuža Waldya, ki je prestrašen pobegnil s kraja dogodka.