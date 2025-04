Ob današnji 130. obletnici ljubljanskega potresa so v Narodni univerzitetni knjižnici (NUK) s pomočjo umetne inteligence pripravili obarvane fotografije posledic tega potresa in pripravili posnetek, ki fotografije oživlja. Uporabili so fotografsko in tiskano gradivo, ki ga hranijo v NUK, so danes povedali na novinarski konferenci.

Obarvane posnetke potresa, ki je leta 1895 porušil velik del Ljubljane, so ustvarili z digitalno predelavo serije skoraj stotih fotografij Wilhelma Helferja, ki je po naročilu ljubljanskega magistrata posnel porušene ljubljanske ulice in življenje ljudi, ki so se spopadali s posledicami potresa, je povedala skrbnica slikovne zbirke NUK Urša Kocjan. Po njenih pojasnilih je "Helfer posnel predvsem fotografije stavb, ki so bile namenjene za rušenje".

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Poleg Helferjevih fotografij pa v zbirki hranijo še dela fotografa Josipa Armiča. Ta je "fotografije popotresne Ljubljane posnel iz lastne radovednosti", je povedala Kocjan. Obenem hranijo tudi veliko fotografij, ki jim ne morejo pripisati avtorstva. Med gradivo, ki so ga uporabili za pripravo videoposnetka, spadajo še številne razglednice in slikarske podobe, je pojasnila Kocjan.

V posnetku so oživljenim fotografijam ljubljanskih ulic dodali tudi izseke iz sočasnega tiska in poznejših objav ob obletnicah, ki opisujejo doživljanje potresa in njegove posledice.

Za pripravo fotografij so uporabili odprtokodno orodje DeOldify

Kot je povedal vodja službe za informacijsko podporo Bakir Toskić, so za pripravo oživljenih fotografij uporabili odprtokodno orodje DeOldify, ki ga uporabljajo dediščinske ustanove. Z orodjem so zadovoljni in ga bodo uporabljali še v prihodnje, je dodal Toskić.

Na spletno stran dLib, na kateri je objavljen tudi posnetek z oživljenimi fotografijami, pa so dodali še digitalnega asistenta, ki se je učil na gradivu iz zbirke NUK in lahko obiskovalcem odgovori na vprašanja o ljubljanskem potresu.

Kot je povedala ravnateljica NUK Jana Kolar, "želijo s predstavitvijo oživljenih fotografij obeležiti novo življenje NUK tudi v digitalnem prostoru". V sklopu 20-letnice digitalne knjižnice dLib, ki jo bodo zaznamovali jeseni, pa želijo okrepiti rabo umetne inteligence, prav tako pa prirediti delavnice za dijake, raziskovalce in študente, na katerih bi jih seznanili z orodji umetne inteligence.