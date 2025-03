Ne čakajmo na potres – zavarujmo svoj dom še danes

Foto: Shutterstock

Slovenskih domov ne ogrožajo le požar, strela, eksplozija, vlomi in podobne osnovne nevarnosti, ali naravne ujme kot so vihar, toča, poplave, plazovi, ki smo jim priča v zadnjih letih. Slovenijo ogrožajo tudi potresi. Ti so nepredvidljivi in imajo močan vpliv na naše življenje in premoženje. Močan potres nas lahko preseneti kadarkoli in nam poškoduje dom do te mere, da v trenutku ostanemo brez strehe nad glavo.

Zaradi geološke lege Slovenije, ki leži na potresno aktivnem območju, so močnejši potresi v prihodnosti neizogibni. Prebivalci Slovenije se moramo zavedati, da je zgodovina potresov v Sloveniji dokaj pestra in potresna nevarnost realna. V prejšnjem stoletju je bilo kar devet večjih potresov v Sloveniji, v letu 2020 pa potres na Hrvaškem, ki smo ga občutili tudi v Sloveniji.

Znatno materialno škodo so povzročili: Potres v Ljubljani (14. april 1895, magnituda: 6,1), ki je bil eden najmočnejših in najusodnejših potresov v zgodovini Slovenije, v katerem je bilo 11 % stavb poškodovanih do te mere, da jih je bilo potrebno porušiti.

Potres v Furlaniji (6. maj 1976 in popotresni sunki, magnituda: 6,5), ki je bil močno zaznaven predvsem v Posočju, kjer je povzročil škodo na stavbah.

Dva potresa v Posočju (12. april 1998, magnitude 5,6 in 12. julij 2004, magnitude 5,2), ki sta povzročila veliko gmotne škode na območju Bovca, Kobarida in Tolmina, porušila sta številne hiše in poškodovala infrastrukturo.

Potres v Petrinji, Hrvaška (29. december 2020, magnituda: 6,4), ki so ga močno občutili tudi prebivalci jugovzhodne Slovenij - Posavje, kjer so bile poškodovane starejše stavbe.

Le v februarju 2025 je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) skoraj vsak dan zabeležila enega ali več manjših potresov ali potresnih sunkov (https://potresi.arso.gov.si/).

Močnejši potres nam lahko že danes ali jutri močno poškoduje ali popolnoma uniči dom. Za reševanje stanovanjskega problema v primeru hujšega potresa, ki lahko kritično prizadene širše območje Slovenije in populacijo, ni pametno računati na pomoč države. Poskrbimo, da so naši domovi potresno varni, predvsem pa jih zavarujmo tudi za nevarnost potresa. S takšnim zavarovanjem si zagotovimo mirnost, predvsem pa pospešimo reševanje svoje stanovanjske problematike, nastale zaradi potresa, ter si tako zmanjšamo skrbi in finančno breme, povezano z obnovo ali nadomestitvijo doma.

Potresno zavarovanje – nujno dodatno zavarovalno kritje

Zavarovanje za nevarnost potresa praviloma ni avtomatično vključeno v osnovno požarno in stanovanjsko zavarovanje doma, ampak pomeni razširitev takšnega domskega zavarovanja.

Potresno zavarovanje običajno priključimo k: Požarnemu zavarovanju (zavarovanje stavbe oz. nepremičnine) - krije škodo na objektu - nepremičnini zaradi potresa, vključno z obnovo poškodovanih struktur.

krije škodo na objektu - nepremičnini zaradi potresa, vključno z obnovo poškodovanih struktur. Stanovanjskemu zavarovanju (zavarovanje opreme v domu) - krije škodo na notranji opremi, kot so pohištvo, elektronika in osebne stvari.

krije škodo na notranji opremi, kot so pohištvo, elektronika in osebne stvari. Zavarovanju dodatnih stroškov - krije stroške nastanitve in drugih nujnih potrebščin, če je naš dom zaradi potresa neprimeren za bivanje.

Etažni lastniki - POZOR

Če živite v večstanovanjskem objektu, kjer požarno zavarovanje stavbe v vašem imenu in za vaš račun sklene upravnik vašega večstanovanjskega objekta, obvezno preverite, ali je k požarnemu zavarovanju stavbe zavarovana tudi nevarnost potresa. Če ni, se pozanimajte, kako lahko to učinkovito uredite etažni lastniki preko zbora lastnikov z upravnikom vašega objekta. Sicer pa se pri zavarovalnicah pozanimajte, če in kako lahko to dodatno nevarnost zavarujete sami in kako je z izplačilom odškodnine za potres v primeru v tem primeru. Prav tako poskrbite, da boste zavarovali opremo v vašem stanovanju (stanovanjsko zavarovanje) ter temu zavarovanju priključili zavarovanje nevarnosti potresa.

Cena potresnega zavarovanja se lahko razlikuje glede na vrsto objekta, starost stavbe, lokacijo in obseg zavarovalnega kritja. Pomembno je primerjati različne ponudbe in izbrati tisto, ki najbolj ustreza našim potrebam in finančnim zmožnostim.

Potresno zavarovanje na območju Republike Slovenije je smiselno iz več razlogov: Potresno tveganje v Sloveniji - Potresna aktivnost v Sloveniji je resničen in nepredvidljiv dejavnik, ki lahko povzroči velike poškodbe na objektih in opremi.

Potresna aktivnost v Sloveniji je resničen in nepredvidljiv dejavnik, ki lahko povzroči velike poškodbe na objektih in opremi. Nepredvidljivost potresov - Močan nepredviden potres lahko že danes ali jutri povzroči znatno škodo na našem domu in nas finančno ogrozi.

Močan nepredviden potres lahko že danes ali jutri povzroči znatno škodo na našem domu in nas finančno ogrozi. Potresna škoda je draga - Potresi lahko povzročijo resne poškodbe na stavbah, od poškodb temeljev, sten, strehe, pa vse do popolnega uničenja objekta, kot tudi škodo na opremi v stanovanju. Popravila pogosto presežejo naše finančne zmožnosti. S potresnim zavarovanjem zmanjšamo finančno tveganje in hitreje rešimo svoj stanovanjski problem.

Potresi lahko povzročijo resne poškodbe na stavbah, od poškodb temeljev, sten, strehe, pa vse do popolnega uničenja objekta, kot tudi škodo na opremi v stanovanju. Popravila pogosto presežejo naše finančne zmožnosti. S potresnim zavarovanjem zmanjšamo finančno tveganje in hitreje rešimo svoj stanovanjski problem. Zavarovanje ni drago v primerjavi z morebitno škodo - Strošek potresnega zavarovanja ni (pre)visok v primerjavi s potencialno škodo, ki bi nastala v primeru močnejšega potresa.

Strošek potresnega zavarovanja ni (pre)visok v primerjavi s potencialno škodo, ki bi nastala v primeru močnejšega potresa. Pomoč pri obnovi - V primeru, da naš dom utrpi škodo zaradi potresa, nam bo potresno zavarovanje omogočilo hitro obnovo in popravilo, tako da se lahko čim prej vrnemo v svoj prejšnji ali v novi dom.

Od zavarovalnice oziroma njenega zavarovalnega zastopnika pridobimo vse informacije v zvezi s kritjem škode in stroškov, ki nam lahko nastanejo zaradi potresa, ter izrazimo željo oziroma zahtevajmo, da nam v požarno in stanovanjsko zavarovanje našega doma vključijo ustrezno potresno zavarovanje.

Vsebino omogočata Slovensko zavarovalno združenje in Agencija za zavarovalni nadzor.