Slovenski gasilci se pripravljajo na najhujši mogoč scenarij #video

Obsežna 30-urna gasilska vaja ob scenariju uničujočega potresa v Ljubljani je namenjena preizkusu nepretrganega delovanja ljubljanskih gasilcev in drugih služb zaščite in reševanja, so danes pojasnili udeleženci. V svetu se povečuje število naravnih nesreč, ki bodo v prihodnje še pogostejše, zato je vaja ključna za pripravo nanje, so poudarili.

Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril ljubljanski podžupan Dejan Crnek, je obsežna vaja, ki se je začela v petek in bo potekala do 22. ure danes, pokazala, kaj zmorejo službe zaščite in reševanja v Ljubljani. "Danes smo videli uigrano moštvo, ki je lahko kos vsem situacijam, ki nas morebiti čakajo v bodočnosti," je dejal. Dodal je, da organizacija vaje teče brezhibno, posamezna društva, ki so do zdaj sodelovala kot samostojna, delujejo skupaj zelo usklajeno.

Vključena vsa ljubljanska gasilska društva

V obsežno 30-urno gasilsko vajo ob scenariju uničujočega potresa je vključenih vseh 35 ljubljanskih gasilskih društev, Gasilska brigada Ljubljana, policija, zdravstvene službe, gasilci iz drugih delov države, taborniki, prostovoljci in drugi, je danes dejal poveljnik Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Kučič.

Foto: STA

Pri vaji bo tako po ocenah poveljnika Gasilske zveze Ljubljana Tineta Juvana do konca sodelovalo med 800 in 900 gasilcev ter preostalega osebja. Vaja poteka na 24 lokacijah, ki so v mestnem in ruralnem delu občine Ljubljana, nanjo pa so se pripravljali že od novega leta, je pojasnil. Glavni scenarij vaje je po njegovih besedah potres, ki pa s seboj posledično prinaša požare, prometne nesreče, železniške nesreče, reševanje iz ruševin, reševanje iz višin in mnoge druge scenarije.

"Enote so bile od začetka vaje nepretrgoma na terenu. Tiste enote, ki so delo na lokaciji opravile, so se vrnile v bazo na počitek. Nihče ni vedel, kam bo poslan. S tem poskušamo sistem obremeniti do te mere, da vidimo, kaj lahko dejansko prenesemo ob takšnem ritmu," je dodal Juvan.

Takšne vaje so ključne, pravi poveljnik

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar je medtem poudaril, da so takšne in podobne vaje ključne, saj se povečuje število naravnih nesreč, ki terjajo dober in pripravljen kader. Izpostavil je, da v Sloveniji glavnina vseh sil zaščite in reševanja prihaja iz prostovoljnih gasilskih in drugih struktur, kar je "ponos slovenskega naroda in gasilcev v Sloveniji".

Vodja ljubljanskega oddelka za zaščito in reševanje Robert Kus je ob vaji poudaril, da je za potresno varnost ključna protipotresna gradnja. Pojasnil je, da ima Ljubljana še vedno veliko starih stavb, zato bi močan potres močno ogrozil mesto in okolico. "Bistveno ceneje je povečati potresno odpornost kot pa pozneje reševati življenja" je pripomnil.