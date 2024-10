Gasilska vozila ukradel Nemec, gasilcem spil tudi viski in refošk ter pojedel klobase

Gasilci PGD Movraž so v noči na četrtek ostali brez treh gasilskih vozil. Kot poročajo Primorske novice, je kaznivo dejanje zagrešil pijani Nemec, ki je skozi okno vlomil v gasilski dom, si tam postregel s klobasami, spil pol litra refoška in steklenico viskija, nato pa se je z vozili skušal odpeljati. S prvima dvema se je prevrnil v jarek, s tretjim pa je nedaleč od gasilskega doma pristal pod cesto.

Mlajši moški, po poročanju Primorskih novic, Nemec, je v noči na četrtek v Movražu skozi okno vdrl v zaklenjen gasilski dom, ukradel dva gasilska kombija za prevoz oseb-C-Jumperja in terensko vozilo Land Rover Defender. Z vsakim od vozil se je odpeljal iz gasilskega doma, a ker je pred tem iz hladilnika ukradel in popil pol litra refoška in liter viskija, je v vseh treh primerih zapeljal s ceste. S prvima dvema se je prevrnil v jarek, s tretjim pa je nedaleč od gasilskega doma pristal pod cesto.

Najdena gasilska vozila so v zelo slabem stanju

Da vozil ni več v gasilskem domu, je opazil eden od članov društva, ko je malo po peti uri zjutraj šel v službo. "Videl je, da so odprta garažna vrata. Sprva je mislil, da smo ostali gasilci kam odšli, potem pa se je peljal naprej in eno od vozil opazil pod cesto. To je bilo okoli 5.20. Drugi dve vozili sta našli vaščanka, ki je šla na sprehod, in policija, ki je že pregledovala teren," je povedal predsednik gasilskega društva PGD Movraž Mirjan Grdina.

Jezni gasilci so vozila izvlekli, dejali so, da so v zelo slabem stanju. "Škoda je velika. Ocenjujemo jo na okoli 200 tisoč evrov škode. Poškodovana so namreč tudi vrata in okna gasilskega doma," je dodal Grdina.

Pred dejanjem se je pogovarjal z domačinko

Še preden je storilec zagrešil dejanje, je po pripovedovanju domačinke taval po vasi. Bilo je okrog petih popoldne, ko je moški svetle polti in srednje rasti, star od 20 do 30 let, prišel do Marije Knez, ki je bila takrat pred svojo hišo. “Nekaj je momljal. Rekla sem, da ga ne razumem, in vprašala, če zna italijansko, slovensko. Angleško niti sama ne znam kaj prida, vendar je govoril nerazumljivo, kot da je malo pod gasom. Verjetno je bil drogiran, počesal se ni od rojstva,” je povedala. Gasilci, ki so ga kasneje videli, so pojasnili, da je imel lase spletene v drede.

Policija je storilca pridržala in preverila njegovo identiteto. Kmalu so ugotovili, da gre za nemškega državljana. Včeraj so ga imeli še v policijskem pridržanju, danes naj bi ga privedli na sodišče. Glede na to da je tujec, pa bo najverjetneje pristal v priporu.