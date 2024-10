Gasilci PGD Movraž v velikem šoku: Ne moremo verjeti ...

Gasilci PGD Movraž iz občine Koper so v velikem šoku, saj so jim ponoči vdrli v gasilski dom in ukradli tri gasilska vozila. Kasneje so vozila našli v gozdu, a v zelo slabem stanju. Policisti so pridobili informacije o možnem storilcu in ga izsledili. Trenutno je v policijskem postopku.

"Člani in članice PGD Movraž smo v velikem šoku!!! Ne moremo verjeti. Vlomili so nam v naš gasilski dom in ukradli tri vozila."

Da vozil ni več v gasilskem domu, je opazil eden od članov društva, ko je šel v službo. "Videl je, da so odprta garažna vrata. Sprva je mislil, da smo ostali gasilci kam odšli, potem pa se je peljal naprej in eno od vozil opazil pod cesto. To je bilo okoli 5.20. Drugi dve vozili sta našli vaščanka, ki je šla na sprehod, in policija, ki je že pregledovala teren," je povedal predsednik gasilskega društva PGD Movraž Mirjan Grdina.

Najdena vozila so v zelo slabem stanju. "Škoda je velika. Ocenjujemo jo na okoli dvesto tisoč evrov škode. Poškodovana so namreč tudi vrata in okna gasilskega doma," je dodal Grdina.

Eno vozilo so gasilci našli sami, drugi dve so policisti našli en kilometer od gasilskega doma

S policijske postaje Koper so nam potrdili, da so ob 5.35 prejeli prijavo, da je nekdo v Movražu iz zaklenjenega gasilskega doma ukradel dva gasilska kombija za prevoz oseb, in sicer dva C-Jumperja. Poleg tega so jim ukradli še Land Rover Defender, v katerem so bili ključi.

En kombi so gasilci že sami našli v jarku, ob cesti Movraž – Smokvica. Policisti so, kot so navedli, nemudoma pričeli s preiskavo. S pomočjo informacij občanov so opravili kontrolo bližnjih lokacij in približno en kilometer od gasilskega doma našli še drugi dve vozili.

Osumljenca so izsledili

Ugotovili so, da je bilo v garažo vlomljeno, pridobili so tudi informacije o možnem storilcu. Na cesti Smokvica – Gračišče so osumljenca že izsledili in je v policijskem postopku. Gre za tujca, čigar identiteta se še preverja, poteka tudi nadaljnja kriminalistična preiskava, so še navedli na policiji.