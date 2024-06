29-letnica, ki je kradla v kampu pri Rovinju, v rokah policistov

Hrvaška policija je v torek pridržala osumljenko za več tatvin tujcev v turističnem kampu na območju Rovinja. Med drugim naj bi 29-letnica dvema slovenskima državljanoma odtujila več elektronskih naprav. Ob prijetju so pri osumljenki našli ukradene predmete in manjšo količino prepovedanih drog, je danes sporočila istrska policijska uprava.

Rovinjski policisti so osumljenko prijeli, potem ko jo je v torek zjutraj v enem od kampov ustavil varnostnik, ki je upravičeno sumil, da je pri sebi imela odtujene predmete.

Devetindvajsetletnica naj bi v noči na torek oropala več tujih državljanov, med njimi tudi dva Slovenca. Dvainšestdesetletniku je odtujila mobitel in tablico, osem let mlajšemu slovenskemu turistu pa odnesla prenosnik, cigarete in bančne kartice.

Starejši nemški državljanki je medtem vzela gotovino, njenemu sonarodnjaku pa denarnico, do katere je prišla tako, da je razrezala šotor. Torbo je poskušala ukrasti še državljanki Italije, a so jo pri tem zasačili in je pobegnila.

Skupno vrednost ukradenih predmetov so ocenili na nekaj sto evrov. Poleg ukradenih predmetov je imela osumljenka ob prijetju pri sebi še nekaj gramov marihuane in amfetaminov.