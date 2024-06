Abramov in Adlešičeva ogoljufala NLB in Summit Leasing Slovenija

Sodišče je pri izreku kazni v celoti sledilo predlogu tožilstva, ker sta obtožena že na predobravnavnem naroku priznala krivdo. Tožilstvo je Adlešičevi očitalo, da je ogoljufala NLB za 31.403 evrov, Summit Leasing Slovenija oz. Zavarovalnico Sava pa za 6.705 evrov, soobtoženemu Abramova pa je obtožilo pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Adlešičeva je goljufijo izvedla tako, da je odpirala bančne račune in dvigovala razpoložljiv limit, ki ga je tudi izkoristila, vendar nikoli poplačala. Od banke je pridobila tudi zlato kartico Mastercard, na kateri si je izposlovala 8.500 evrov limita, nekoliko manjši limit pa si je izborila tudi na premium kartici Visa. V poslovalnici NLB je vzela tudi posojilo v višini 20 tisoč evrov, le manjši del kredita pa je nato odplačala.

Na podoben način je ogoljufala tudi Summit Leasing Slovenija. V več različnih poslovalnicah trgovin Big Bang in Harvey Norman je na kredit kupovala različne izdelke, nato pa plačala le nekaj prvih obrokov.

Kako je Adlešičeva uspelo pridobiti kredit?

Pridobitev kredita ji je uspela z lažnim navajanjem, da prejema redne prihodke. Abramov ji je namreč pred tem nakazoval gotovinske zneske v višini več kot 1.600 evrov, kot namen izplačila pa je navedel plačo. S tem ji je omogočil, da se je lažno predstavljala kot zaposlena z rednimi dohodki in preslepila uslužbence omenjenih podjetij, da so ji odobrili kredit.

Abramovu, ki v celjskem priporu čaka na razplet sojenja, v katerem mu očitajo umor Sare Veber, je sodišče naložilo še sedem mesecev zapora, Adlešičeva pa bo leto dni zapora lahko odslužila z delom v splošno korist, pri čemer z dvema urama dela odsluži en dan zapora. Če bi se delu izmikala, ji lahko sodišče odredi prestajanje zaporne kazni.

"Izkazali smo, da delovna zmožnost vsaj v določenem delu še obstaja, zato je tožilstvo tudi predlagalo tak način izvršitve sankcije, sodišče pa se je s tem tudi strinjalo," je dejal odvetnik Adlešičeve Žiga Podobnik. Poudaril je, da je šlo za formalni narok, saj je bila sodba predhodno usklajena s tožilstvom.

Sodišče je Adlešičevo in Abramova oprostilo plačila sodnih stroškov in stroškov odvetnikov

Ker obtožena nimata prihodkov – Adlešičeva prejema zgolj socialno podporo, Abramov pa je v priporu, ju je sodišče oprostilo plačila sodnih stroškov in stroškov njunih odvetnikov, ki bodo bremenili državni proračun.

Na predobravnavnem naroku sta obtožena sicer dejala, da sta pripravljena poravnati premoženjskopravne zahtevke NLB in Zavarovalnice Sava, zato jima je sodnica naložila poplačilo 31.403 evrov NLB in 6.705 evrov Zavarovalnici Sava. Podjetje Summit Leasing Slovenija je sodnica napotila na pravdo, saj je dobilo povračilo škode od Zavarovalnice Sava.

Na novinarsko vprašanje, kako sta brez prihodkov sposobna oz. pripravljena poravnati skoraj 40 tisoč evrov dolga, pa je Podobnik dejal: "To je bila ena izjava obdolženca, ampak ne bom komentiral tega." Oškodovanci so priglasili premoženjskopravni zahtevek, sodišče pa je ocenilo, da dokazi utemeljujejo višino in temelj premoženjskopravnega zahtevka, zato jima je ob sodbah to naložilo v plačilo. "To ne pomeni, da sta sposobna plačati, to bo potem stvar nadaljnjih postopkov, morebitne izvršbe oziroma za karkoli se bodo pač upniki odločili oziroma oškodovanci v tem primeru," je pojasnil.

Ne izrek kazni je prišla le Adlešičeva

Tožilstvo je z izrekom kazni zadovoljno, je dejal tožilec Marko Brezovnik. Njuna realna možnost poplačila mu ni znana, skozi kazenski postopek so oškodovanci dobili pravni naslov za izterjavo, ali bo ta skozi civilnopravne izvršilne postopke uspešna, "pa verjetno ne ve nihče". "Njuna pripravljenost in njuna dejanska zmožnost nista nujno enaki," je dejal.

Na izrek kazni je danes prišla le Adlešičeva, Abramov pa ni bil prisoten. Kot je pojasnil njegov odvetnik Uroš Miklič, je "glede na vse peripetije in tehnične probleme" Abramov "na prošnjo in v pomoč zavodu" podal soglasje, da se lahko sodba izreče tudi brez njegove navzočnosti.

Kazen bi jima namreč sodišče moralo izreči že prejšnji teden, a naroka ni bilo, ker jim v celjskem zaporu ni uspelo zagotoviti privedbe Abramova na ljubljansko sodišče in zaradi tehničnih težav.