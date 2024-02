Blizu Finske so odkrili impozanten kompleks, ki naj bi pripadal Putinu

Na videoposnetku kompleksa v zalivu Majalahti se je pokazalo, da je kompleks stalno fizično varovan, obdan z bodečo žico, in da so v njem obveščevalci, ima pa tudi motilce brezpilotnih letal.

Pred tem so bile že objavljene informacije o tej nepremičnini in njeni ekstravaganci, ki vključuje bideje, vredne po devet tisoč evrov, armature za tuširanje po štiri tisoč evrov, in tla iz italijanskega marmorja Fior di Bosco v vrednosti 100.000 evrov. Domačini trdijo, da Putin ta kompleks obišče vsaj enkrat letno.

"Predsednik se tukaj nedvomno sprosti. Med njegovim obiskom lokalne varnostnike zamenja ruska služba FSO, vhodi pa so blokirani, prav tako pristopi s sosednjih otokov," piše v video prilogi Dosjeja.

Kompleks ima tudi dva heliporta, več pomolov, ribogojnico postrvi in ​​čredo krav, ki ustvarjajo marmorirano govedino. Poleg je še pivovarna s 350.000 evrov vredno avstrijsko opremo ter slap.

Ni jasno, kako se je novinarjem Dosjeja uspelo izogniti varnostnikom in se približati kompleksu, ki je dostopen le s čolnom ali letalom.

Sledi vozil, ki so se začele pojavljati kmalu po izgradnji kompleksa pred dvema letoma, dodatno kažejo, da so na tej lokaciji nameščeni raketni sistemi zemlja-zrak. Znano je, da imajo Putinove rezidence po vsej Rusiji sisteme protizračne obrambe. Kot poroča Dossier, so gradnjo tega posestva financirali Putinovi sodelavci in Kremlju naklonjeni oligarhi.

Poudarjeno je bilo, da je lastnik nepremičnine registriran kot predsednik Banke Rusije Jurij Kovalčuk, za katerega ministrstvo za finance ZDA trdi, da je Putinov "osebni bankir". Poleg tega naj bi Kovalčuk vodil mrežo ljudi, ki skrbijo za Putinove prostočasne aktivnosti in vse njegove nepremičnine.

Hotel, ki se nahaja v bližini odkritega kompleksa, je v lasti Kovalčuka, sosednja rezidenca pa pripada nekdanjemu lastniku angleškega nogometnega kluba Chelsea Romanu Abramoviču, ki ga je Zahod sankcioniral.

Ruski predsednik naj bi imel zelo malo premoženja, poročajo, da naj bi imel majhno stanovanje v Sankt Peterburgu, dva sovjetska avtomobila iz petdesetih let prejšnjega stoletja, prikolico, majhno garažo in letno predsedniško plačo 128.000 evrov. Potem ko je Dossier objavil omenjene podatke, je vodja Putinove predsedniške kampanje izjavil, da večino Putinovih prihrankov predstavlja njegova letna plača, piše britanski časnik Telegraph.