Tudi uradno: Putin gre po novi predsedniški mandat #vŽivo

Centralna volilna komisija (CEC) Ruske federacije je danes Vladimirja Putina registrirala kot kandidata za predsednika Rusije na volitvah, ki so predvidene 15. marca. Glede na javnomnenjske ankete Putin velja za največjega favorita.

11.00 Putin registriran za kandidata na predsedniških volitvah

"29. januarja 2024 ob 11.23 je bil kot kandidat za predsednika Ruske federacije registriran Vladimir Vladimirovič Putin, rojen leta 1952," piše v sklepu, sprejetem na seji CEC, poročajo ruske RIA Novosti.

Za položaj predsednika države se poteguje 11 kandidatov, Rusija je pred Putinom prijavila že tri, Leonida Slutskega, Nikolaja Haritonova in Vladislava Davankova. Glede na to, da so vsi trije predstavniki parlamentarnih strank, zbiranje podpisov za njihovo prijavo na volitve ni bilo potrebno.

Kandidati zunajparlamentarnih političnih strank Sergej Malinkovič, Boris Nadeždin, Andrej Bogdanov, Sergej Baburin in Irina Sviridova morajo do 31. januarja oddati najmanj sto tisoč podpisov. Vodja ruskih komunistov (KPRF) Sergej Malinkovič je podpise Centralni volilni komisiji predal danes.

Neodvisna kandidata Vladimir Putin in Anatolij Batašev morata zbrati in oddati najmanj tristo tisoč podpisov. Centralna volilna komisija Ruske federacije bo odločitev o registraciji vseh kandidatov sprejela najkasneje 10. februarja.