Putin surovo kaznoval srbske plačance

Rusko ministrstvo za obrambo je namreč zavrnilo zahtevo srbskih plačancev po premestitvi v bataljon, ki ga vodi Putinov čečenski zaveznik Ramzan Kadirov, čeprav naj bi se Berić s Kadirovom že dogovoril, da se Srbi selijo pod njegovo okrilje. Namesto tega so Rusi Srbe poslali v prvo bojno linijo, kjer potekajo najtežji boji, poroča Jutarnji.hr.

Ministrstvo za obrambo je celo sporočilo, da je treba vsakršno izsiljevanje in provokacije, uperjene zoper vodstvo ruskih oboroženih sil, sankcionirati, vojaško tožilstvo pa je zoper srbske upornike sprožilo preiskavo.

Razkril brutalne razmere v ruski vojski

Berić, ki je prek svojega kanala na YouTubu novačil Srbe v rusko vojsko, je v začetku tedna razkril, da se rekrutirani Srbi v Ukrajini borijo v enoti Volk, ki je del 119. desantnega polka. Poveljstvo naj bi se do njih vedlo nehumano, obravnavali naj bi jih kot živino, jih zmerjali s cigani in jih spraševali, zakaj so se sploh prišli borit v Ukrajino.

Berić trdi, da poveljstvo bolnim Srbom ni dovolilo zdravljenja, občasno jim tudi niso dali vojaške opreme in orožja. Decembra lani naj bi poveljstvo polka ukazalo srbskim plačancem, naj napadejo položaje ukrajinskih oboroženih sil, pri čemer jim je dalo le dva ali tri nabojnike za mitraljeze. Ko so jih vojaki na to opozorili, naj bi jim poveljniki odgovorili, da bodo do dodatnega orožja prišli v boju.

A prava drama se je začela, ko so srbski plačanci zavrnili boj v 119. polku in zaprosili za premestitev v drugo enoto. To je po Berićevih besedah tako razjezilo Ruse, da so Srbe, tudi tiste, ki so zboleli, razglasili za vojne zločince, jih vrgli iz zemljank na mraz ter jim več dni odrekali hrano in vodo. Plačance so nato poskušali prisiliti v napad tudi z grožnjami s pretepanjem, streljanjem in zaporom.

Obisk vojaške policije

Spor je vrhunec dosegel, ko so 8. januarja zjutraj k Srbom prišli predstavniki ruske vojaške policije in od njih zahtevali podpis, da so vohuni. "Vstopili so v zemljanko, streljali v zrak, vojake pretepali s kopiti, nekaterim so razbili glave. Bojim se za življenja teh ljudi. Poveljstvo 119. polka je organizirana kriminalna združba," je v posnetku razkril Berić in poveljnike polkov obtožil, da delajo proti ruski vojski.