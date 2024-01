Slavni srbski plačanec nezadovoljen z razmerami v ruski vojski

O odnosu do tujih plačancev na bojiščih v Ukrajini je Dejan Berić spregovoril na svojem kanalu na YouTubu z več kot sto tisoč naročniki, prek katerega novači Srbe v rusko vojsko.

Berić je eden najbolj znanih balkanskih plačancev, ki se od leta 2014 bori na strani uporniških Rusov iz regij Doneck in Lugansk. Do nedavno je veljal za zagrizenega rusofila, ki je večkrat podprl ruskega predsednika Vladimirja Putina, nazadnje ob njegovi napovedi, da bo vnovič kandidiral.

Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Berić, complains that Russians from the 119th brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect… pic.twitter.com/xDDTgq06iE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2024

Berić je v začetku tedna razkril, da se rekrutirani Srbi v Ukrajini borijo v enoti "Volk", ki je del 119. desantnega polka. Poveljstvo naj bi se do njih vedlo nehumano, obravnavali naj bi jih kot živino, jih zmerjali s cigani in jih spraševali, zakaj so se sploh prišli borit v Ukrajino.

Vrgli so jih iz zemljank

Berić trdi, da poveljstvo bolnim Srbom ni dovolilo zdravljenja, občasno jim tudi niso dali vojaške opreme in orožja. Decembra lani naj bi poveljstvo polka ukazalo srbskim plačancem, naj napadejo položaje ukrajinskih oboroženih sil, pri čemer jim je dalo le "dva ali tri nabojnike" za mitraljeze. Ko so jih vojaki na to opozorili, naj bi jim poveljniki odgovorili, da bodo do dodatnega orožja prišli v boju.

A prava drama se je začela, ko so srbski plačanci zavrnili boj v 119. polku in zaprosili za premestitev v drugo enoto. To je po Berićevih besedah tako razjezilo Ruse, da so Srbe, tudi tiste, ki so zboleli, razglasili za vojne zločince, jih vrgli iz zemljank na mraz ter jim več dni odrekali hrano in vodo. Plačance so nato poskušali prisiliti v napad tudi z grožnjami s pretepanjem, streljanjem in zaporom.

Obisk vojaške policije

Spor je vrhunec dosegel, ko so 8. januarja zjutraj k Srbom prišli predstavniki ruske vojaške policije in od njih zahtevali podpis, da so vohuni. "Vstopili so v zemljanko, streljali v zrak, vojake pretepali s kopiti, nekaterim so razbili glave. Bojim se za življenja teh ljudi. Poveljstvo 119. polka je organizirana kriminalna združba," je v posnetku razkril Berić in obtožil poveljnike polkov, da delajo proti ruski vojski.