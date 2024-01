Vse večja odvisnost Rusov od socialnih prejemkov, višje plače za vojake ter velikodušne odškodnine svojcem mrtvih in ranjenih, kult padlih vojakov, represivni aparat in ideologija Rusije kot zaščitnice krščanske civilizacije. To so vzvodi, s katerimi Putin po mnenju ruskega novinarja Andreja Kolesnikova obvladuje Rusijo.

Andrej Kolesnikov, ki je bil decembra lani v Rusiji razglašen za "tujega agenta", tj. za "narodnega izdajalca", je za ameriško revijo Foreign Affairs pojasnil, kako deluje Putinov sistem.

"Močvirje", ki naredi, kar želi Putin

Le dvajset odstotkov ruske družbe bi želelo živeti v demokraciji in bi si želelo več zahodne kulture. Drugih dvajsetih odstotkov je odločnih zagovornikov Putina in njegove ideje o velikem ruskem imperiju. Še pomembneje pa je, da je na sredini veliko "močvirje", ki mu pripada 60 odstotkov ljudi, pojasnjuje Kolesnikov.

Ljudje v tem močvirju naredijo vse, da ohranijo mirno življenje. Prenehajo razmišljati neodvisno in storijo to, kar ukaže Putin, da lahko preživijo. Za prevlado nad temi skupinami Putin vedno bolj uporablja palico, a še vedno uporablja veliko korenja. Milijone je naredil popolnoma odvisne od socialne države – torej od sebe. Vsak tretji – 33 odstotkov prebivalstva – je ekonomsko odvisen od socialnih prejemkov, še 25 odstotkov pa od koga drugega.

Vse več Rusov odvisnih od socialnih prejemkov

Socialni prejemki so danes pomembnejši kot v komunistični Sovjetski zvezi. Njihov delež v prihodkih prebivalstva je danes večji. Putin je želel, da se to zgodi, in je porabil denar od izvoza nafte in plina, da bi povečal vpliv države. Računica je bila jasna: tisti, ki so odvisni od države, ji ne nasprotujejo, ampak so ji so poslušni.

Andrej Kolesnikov o Putinovi ideologiji:

Tistim, ki gredo v vojsko in se bojujejo proti Ukrajini, Putin ponuja več denarja: višje plače za vojake, velikodušne ugodnosti za svojce ranjenih ali ubitih.

Putinova represija nad "izdajalci naroda"

Kot pravi Kolesnikov, ima Putin na razpolago tudi ogromen arzenal represivnih sredstev. Nadzoruje sodišča, prek katerih kritike obsoja na stalinistične zaporne kazni. Lahko jih razglasi za "tuje agente", kot je Kolesnikova decembra lani, in jih tako izpostavi nadlegovanjem, grožnjam in ustrahovanju.

Kult padlih ruskih vojakov

Zaprl je skoraj vse neodvisne medije ali onemogočil dostop do njih. Vsakomur, ki ne izbruhne v viharju navdušenja nad ukrajinsko vojno ali postopnim preoblikovanjem Rusije v militaristično policijsko državo, lahko da neuradni pečat "izdajalca naroda".

Od začetka vojne je režim spodbujal idejo o junaški smrti za domovino. Putin osebno trdi, da smrt na bojišču pomeni polno življenje – življenje, ki ni živelo zaman.

Putin materam: Vaši padli sinovi so res živeli

Putin je skupini mater, katerih sinovi so umrli, po Kolesnikovih besedah dejal naslednje: "Za nekatere ljudi ostaja nejasno, zakaj so umrli – zaradi vodke ali zaradi česa drugega … njihova življenja so minila neopažena. Toda vaš sin je res živel - ali to razumete? Svoje cilje je dosegel."

Putin prepričuje Ruse, da je Zahod v moralnem zatonu in da je zgodovinsko poslanstvo Rusije, da ga zamenja in da brani krščansko civilizacijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Putin bi lahko bil zaradi svojega obvladovanja Rusije najbogatejša oseba na svetu. Zato je Zahod dolgo verjel, da ga zanimajo le denar, vile in jahte. Toda za Kolesnikova Putin nikoli ni bil čisti kleptokrat. Napada na Ukrajino ne bi bilo, če ne bi nad vsem prevladala ideologija.

Putin o zgodovinskem poslanstvu Rusije

Putin prepričuje Ruse, da je Zahod v moralnem zatonu in da je zgodovinsko poslanstvo Rusije, da ga zamenja in da brani krščansko civilizacijo. Zato oživlja konservativna načela Ruske pravoslavne cerkve in si prizadeva ponovno obnoviti ruski imperij, najprej z nadzorom Ukrajine in Belorusije.

Putin ne bo kmalu padel z oblasti, tudi če izgubi v Ukrajini. Našel bo besede, s katerimi bo poraz spremenil v zmago. Zanj bi lahko bilo usodno, ker bo imel v prihodnosti manj denarja za nakup lojalnega prebivalstva, in sicer zaradi zmanjševanja prihodkov od prodaje nafte in ker vojna požre veliko denarja.

Putin je še vedno trdno na oblasti

A na koncu bo Putin verjetno preživel tudi to, je prepričan Kolesnikov. Če ni denarja za ljudstvo, bi ga bilo še dovolj za policijo, vojsko ali tajne službe – ti pa potem vsiljujejo lojalnost ljudi, če je treba tudi z nasiljem nad upornimi ljudmi, še trdi Kolesnikov.