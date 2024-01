Nove sumljive smrti v Rusiji: ali kdo načrtno mori Putinove propagandiste?

Zojo Konovalovo, ki je veljala za Putinovo propagandistko, so našli mrtvo v spalnici v njenem stanovanju poleg trupla njenega nekdanjega moža. Na truplu 48-letne Konovalove niso našli nobenih vidnih poškodb. Po uradnih ruskih podatkih naj bi šlo za zastrupitev, piše ameriški medij Newsweek.

Smrt novinarja, ki je obljubljal razkritje velike korupcije

Konovalova pa ni edina novinarka, ki je v zadnjem času umrla v sumljivih okoliščinah. V nedeljo so namreč ob avtocesti pri kraju Šahti v regiji Rostov na jugu Rusije našli truplo ruskega vojaškega novinarja Aleksandra Ribina. Vzrok smrti za zdaj še ni znan.

☠️ Russia: Propagandist Zoya Konovalova, editor-in-chief of the Kuban State Television and Radio Broadcasting Company, found dead in her home with her ex-husband. Cause of death: Poisoning by an unknown substance. pic.twitter.com/jNb8ELM9po — Igor Sushko (@igorsushko) January 7, 2024

Ribin je bil zagovornik vojne proti Ukrajini, je pa nekaj dni pred smrtjo razglašal, da bo razkril korupcijo pri obnovi Mariupola (ukrajinsko mesto, ki ga je Rusija zasedla v prvih mesecih vojne in ga pri tem precej uničila, op. p.), piše britanski medij Daily Mail.

Nenadna smrt ruske novinarke

Že pretekli mesec pa je nenadoma umrla 35-letna Ana Careva, namestnica glavnega urednika Komsomolske pravde. Po poročanju omenjenega medija je Careva, ki je bila zadolžena za spletno stran medija, umrla zaradi okužbe pljuč.

Anna Tsareva, 35, the deputy editor-in-chief of Komsomolskaya Pravda, described as Putin's 'favorite propagandist newspaper,'

has been found dead at her home in Moscow.



Her boss, Vladimir Sungorkin, also suddenly died one year ago. pic.twitter.com/tN0p24Wham — Toro𓄀 (@I_am_Toro__) December 13, 2023

"Ana se nikoli ni pritoževala nad svojim zdravjem. Pred kratkim je z opravičujočim glasom pojasnila, da kašlja in da ima povišano telesno temperaturo, ki je nenadoma poskočila na 39, a da se bo vse kmalu izboljšalo," je 13. decembra zapisala Komsomolska pravda.

Ano so mrtvo našli v njeni postelji

"Pred tremi dnevi je Ana spet dobila povišano telesno temperaturo. Zadnji stavek, ki ga je od nje slišal njen prijatelj in sodelavec na Komsomolski pravdi, je bil: 'Vzela sem zdravila, grem spat'."

Naslednji dan, 10. decembra, je Ana prenehala odgovarjati na sporočila. Zaskrbljeni kolegi in starši so takoj začutili, da se je nekaj zgodilo. Šli so v njeno stanovanje in Ano našli mrtvo v postelji, še piše Newsweek. Po drugih poročilih je Anino truplo odkril njen oče.

Sumljiva smrt Aninega šefa

Septembra 2022 je zaradi domnevnega srčnega infarkta umrl njen šef, 68-letni Vladimir Sungorkin, glavni urednik in direktor časopisa Komsomolska pravda. Po obdukciji so zaradi znakov zadušitve njegovo smrt opredelili kot sumljivo.