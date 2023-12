Nenadna smrt 35-letne namestnice glavnega urednika Putinovega najljubšega časopisa

Komsomolskaya Pravda velja za Putinov najljubši propagandni časopis, Carevo pa povezujejo z zgodbami o Putinovi vojni proti Ukrajini. Njeno truplo je našel njen oče, potem ko jo je zaskrbljen obiskal, ker se mu ni javila že nekaj dni.

Policija preiskuje njeno smrt, po prvih poročilih pa ni nobenih znakov vloma v njeno stanovanje ali znakov nasilne smrti.

Daily Mail navaja, da naj bi Careva zbolela za neopredeljeno akutno respiratorno virusno okužbo, več dni naj bi imela tudi visoko vročino. Drugi mediji poročajo, da naj bi umrla zaradi akutnega srčnega popuščanja.

Careva je bila zadolžena za vsebino na spletni strani Komsomolskaya Pravda, vključno z zgodbami o Putinovi vojni proti Ukrajini. Gre za največjo spletno stran z novicami v Rusiji, ki je imela letos oktobra 83,9 milijona bralcev.

Namestnica odgovornega urednika je bila šest let.

Lani septembra je zaradi domnevnega srčnega infarkta umrl njen šef, 68-letni Vladimir Sungorkin, glavni urednik in direktor časopisa Komsomolskaya Pravda. Po obdukciji so zaradi znakov zadušitve njegovo smrt opredelili kot sumljivo.

