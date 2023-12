Je res samo še vprašanje časa, kdaj bo Rusija zmagala?

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegovi zvesti privrženci so verjetno dobre volje, ko spremljajo trenutno poročanje medijev v Nemčiji in drugih državah Nata o vojni v Ukrajini, piše nemški vojaški analitik Karl-Heinz Kemp.

Ruski predsednik Vladimir Putin in njegovi zvesti privrženci so verjetno dobre volje, ko spremljajo trenutno poročanje medijev v Nemčiji in drugih državah Nata o vojni v Ukrajini. "Rusija zmaguje v agresivni vojni," se glasi eden od naslovov v medijih. Čas naj bi bil na strani ruske vojske, ki se v vzhodni Ukrajini v rovovski vojni spopada z ukrajinsko.

Ima Rusija neomejene rezerve?

Rusija naj bi namreč imela večje rezerve in naj bi na fronto lahko poslala skoraj neomejeno število ljudi in orožja, zaradi česar naj bi bil poraz Ukrajine neizogiben. Črnogledi analitiki pravijo tudi, da bo zahodna podpora Ukrajini usahnila in da je vojna med Izraelom in Hamasom zasenčila vojno v Ukrajini.

Rusiji naj bi šle na roko tudi vsakodnevne skrbi prebivalcev Nemčije, kot so naraščajoče cene energije in naraščajoči migracijski pritisk. Vse to naj bi prispevalo k vse večji utrujenosti nad vojno v Ukrajini.

Bo Trump prenehal podpirati Ukrajino?

ZDA, ki so še vedno najmočnejše zagovornice Ukrajine, bodo po mnenju nekaterih analitikov zaradi pritiska močno zmanjšale svojo pomoč Ukrajini. Če bo novembra prihodnje leto na ameriških predsedniških volitvah zmagal Donald Trump, naj bi bilo za Ukrajino vsega konec.

Napovedovalci ukrajinskega poraza so prepričani, da bo Donald Trump, če bo januarja 2025 znova prišel v Belo hišo, prenehal podpirati Ukrajino. Kamp opozarja, da Trumpova zmaga ni gotova in da je do januarja 2025 še trinajst mesecev, ki se bodo Putinu zaradi ruskih težav zelo dolgo vlekli. Foto: Reuters

Poleg tega, da sploh ni opredeljeno, kaj točno pomenita izraza ruska zmaga in ukrajinski poraz, obstajajo precejšnji dvomi nad takšnimi scenariji ukrajinskega propada, v nemški reviji Internationale Politik piše nemški vojaški analitik Karl-Heinz Kamp.

Položaj Rusije ni rožnat

"Najprej je treba spomniti, da je 24. februarja 2022 za skoraj zanesljivo veljalo, da bo Ukrajina le nekaj dni ali tednov zdržala ruski napad. To niti ni bilo neverjetno, saj so se majhne ukrajinske obrambne sile zoperstavile domnevno ogromni ruski oboroženi sili, ki se je imela za nadaljevalko tradicije slavne Rdeče armade. Zamisel, da bi leto pozneje sploh predvideli morebitno "zmago" Ukrajine, bi takrat zavrnili kot fantazijo," poudarja Kamp.

Položaj, v katerem je še vedno Rusija, po mnenju nemškega vojaškega analitika ni preveč rožnat. V devetih letih vojne proti Ukrajini (mišljeno je obdobje od zasedbe Krima leta 2014, op. p.) so ruske oborožene sile zasedle le 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja. Davek v krvi je nepredstavljiv.

Velike ruske izgube

Ameriški obveščevalci so pred dnevi objavili ocene o 315 tisoč žrtvah na ruski strani, kar je skoraj 90 odstotkov od 360 tisoč vojakov, s katerimi je Rusija izvedla napad februarja lani. Druge ocene, ki ocenjujejo število mrtvih in ranjenih na podlagi (znanih) plačil ruske vlade družinam žrtev, segajo do še višjih številk.

Kamp opozarja na velike ruske izgube v ljudeh in orožju v času napada na Ukrajino. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nadaljnje valove mobilizacije v Rusiji bo verjetno izjemno težko izvesti, da ne omenjamo posledic za motivacijo oboroženih sil. Izgube vojakov in materiala, je nadaljevalo ameriško poročilo, bi Rusijo vojaško vrnile 18 let nazaj. Rusija prav tako ni uspela prestreči nobenega od vlakov ali konvojev, ki čez Poljsko v Ukrajino vozijo zahodno pomoč.

Umik črnomorskega ladjevja in nezanesljivo severnokorejsko strelivo

Rusko črnomorsko ladjevje je moralo zaradi britanskih manevrirnih izstrelkov storm shadow, ki jih je dobila ukrajinska vojska, veliko svojih ladij iz Sevastopola umakniti in jih premakniti bolj proti vzhodu.

Strelivo, ki ga je Rusiji dobavila Severna Koreja, naj bi povzročalo precejšnje varnostne težave in verjetno ne bo uporabno. Nadaljnji svežnji sankcij Evropske unije in ZDA zapirajo vrzeli, skozi katere je Rusija prišla do sodobne tehnologije, je prepričan Kamp.

Ogromni stroški vojne

Stroški vojne so za Rusijo ogromni in bodo prihodnje leto požrli štirideset odstotkov celotne državne porabe. Gazprom, čigar dobiček je nekoč predstavljal deset odstotkov državnega proračuna, je izgubil 80 odstotkov trgov v zahodni Evropi, ne da bi to lahko nadomestil z dobavami v Indijo ali na Kitajsko – plinovodov preprosto ni.

Karl-Heinz Kamp je bil predsednik Zvezne akademije za varnostno politiko in uslužbenec na nemškem ministrstvu za obrambo. Foto: Guliverimage

Tudi dobava nafte Indiji po ceni 70 dolarjev za sod za Rusijo ni kakšna zlata jama. Bruto domači proizvod (BDP) Nata, zavezništva, s katerim Moskva meri moči, je približno dvajsetkrat večji od BDP Rusije – da ne omenjamo drugih podpornikov Ukrajine znotraj skupine najbogatejših držav na svetu G7.

So Rusi navajani trpeti?

Zagovorniki trditev o ukrajinskem porazu pogosto poudarjajo, da je Rusija sposobna trpeti in prenašati pritiske, dokler se zahodna podpora Ukrajini ne bo zmanjšala. Vendar za zdaj ni videti tako, pravi Kamp.

Članice Evropske unije so se pravkar odločile za začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in državi ponudile zasidranje na Zahodu – nekaj, kar je bil Putin odločen preprečiti. Odločitev o novem svežnju pomoči Ukrajini bo kljub trenutnemu odporu Madžarske prej ali slej sprejeta. In tudi če bi splošna zavezanost EU na neki točki oslabela, bodo države, kot so Poljska, Finska, Švedska ali baltske države, vedno podpirale Ukrajino.

O blokadi ameriške pomoči

Glede trenutne blokade ameriške pomoči Ukrajini, ki jo v kongresu izvajajo ameriški republikanci, Kamp poudarja, da večina republikancev v kongresu ne blokira pomoči, ker bi bili proti podpori Ukrajini, ampak ker pred predsedniškimi volitvami ne privoščijo uspeha ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. Republikanci povezujejo pomoč Ukrajini tudi s sredstvi za zavarovanje ameriške južne meje.

Zahodna pomoč Ukrajini je nujno potrebna za uspešno ukrajinsko obrambo, poudarja Kamp. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Senat in predstavniški dom sta 13. in 14. decembra letos z veliko večino glasov obeh strani sprejela kompromisno resolucijo, ki bi Ukrajini pod pogojem, da bo Biden popustil glede sredstev za varnost meje, še dve leti omogočala pomoč. Odločitvi so nasprotovali le republikanski kongresniki, ki zagovarjajo izolacionizem.

Kaj je za Ukrajino zmaga?

Kaj če Trump zmaga in bo 20. januarja 2025 prisegel kot novi predsednik? Potem bo tako ali tako vse drugače, ne samo glede Ukrajine, ampak tudi glede čezatlantskih odnosov ali prihodnosti Nata, napoveduje Kamp. Toda Trump še ni zmagal in do januarja 2025 je še 13 mesecev – čas, ki bi lahko bil glede na opisane ruske težave za Putina zelo dolg.

A to ne pomeni, da je ukrajinska zmaga že zanesljiva, opozarja Kamp. "Nikakor ne, tudi na ukrajinski strani so izgube ogromne in brez velike mednarodne podpore država nikoli ne bi mogla tako dolgo zdržati pritiska Rusije. Na Ukrajini je, da se odloči, kako dolgo se je še pripravljena žrtvovati in kaj zanjo pomeni zmaga. Je to ponovna pridobitev njenega celotnega nacionalnega ozemlja ali je zmaga lahko tudi neka oblika kompromisa."

Nujno nadaljevanje zahodne pomoči

Do takrat je nadaljnja pomoč Zahoda Ukrajini nujno potrebna v smislu varnostne politike ter vojaških in moralnih vidikov. Vsakršna retorika, kot je "Rusija bo tako ali tako zmagala", spodkopava mednarodno solidarnost, ki je Ukrajini do zdaj omogočala preživetje, opozarja Kamp.